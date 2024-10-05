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В Африці стартує беспрецедентна програма захисту моря

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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В Африці стартує беспрецедентна програма захисту моря
Країни Африки взялись за очищення узбережжя та екологію
фото із відкритих джерел

Принаймні п’ять африканських країн працюють над тим, щоб залучити $2 мільярди для захисту багатої на корали ділянки Індійського океану

П'ять держав в Африці оголосили про запуск першого на планеті механізму обміну боргів на природу, націленого на захист коралових екосистем Індійського океану. Про це пише Reuters.

До ініціативи, що підтримується США та Сполученим Королівством, приєдналися Кенія, Мадагаскар та ПАР. Планується залучити щонайменше $2 мільярди для природоохоронних цілей.

Проєкт передбачає заміну боргових зобов'язань на більш вигідні умови, що дозволить направити заощаджені кошти на охорону екосистем. Основна мета – захистити 2 мільйони гектарів морських екосистем до 2030 року, що принесе користь 70 мільйонам мешканців прибережних районів.

В умовах кліматичної кризи експерти наголошують на необхідності серйозних змін у фінансових підходах до охорони природи. Ведуться переговори щодо створення фонду з пільговим фінансуванням.

Нагадаємо, відразу три країни Європи вимушено змінять свої межі через танення льодовиків у Альпах. Кордони коригуватимуть у районі швейцарського курорту Церматт, розташованого у кантоні Вале. 

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Теги: екологія Африка переговори

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