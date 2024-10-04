Вчені створили першу повну мапу нейронних зв'язків у мозку мухи

Вчені, які досліджують мозок мухи, вперше визначили положення та зв’язки кожної із 130 000 нейронних структур

Вперше в історії науки дослідники змогли повністю розшифрувати нейронні зв'язки в мозку мухи. Це досягнення відкриває нові можливості для розуміння того, як працює мозок, і може мати значний вплив на розвиток штучного інтелекту та лікування неврологічних захворювань. Про це пише BBC.

Хоча мозок мухи значно менший та простіший за людський, він все ж містить близько 130 тис. нейронів, які утворюють 548 тис. зв'язків. Вчені з Лабораторії молекулярної біології Ради медичних досліджень у Кембриджі визначили положення та зв'язки кожного з цих нейронів, створивши детальну мапу мозку мухи.

«Мапа мозку мухи справді чудова і допоможе нам реально зрозуміти, як працює наш власний мозок», – сказав доктор Грегорі Джефферіс з Лабораторії молекулярної біології Ради медичних досліджень у Кембриджі.

Доктор Шлегель вважає, що завдяки цій новій мапі світ нейронауки побачить «лавину відкриттів у наступні пару років».

Нагадаємо, вчені розвінчують міф про павукові яйця в бананах.