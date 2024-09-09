Китайські вчені виявили новий вірус, що може впливати на мозок

Китайські вчені представили докази нещодавно відкритого вірусу, що передається кліщами і може інфікувати мозок людини

Новий вірус, який передають кліщі, виявлено у Китаї. Він може поширюватися на людей, іноді викликати неврологічні захворювання, повідомляють вчені. Про це пише Live Science.

Патоген отримав назву вірус водно-болотних угідь (WELV), вперше його виявили у пацієнта, який проходив лікування у місті Цзіньчжоу у червні 2019 року.

61-річний чоловік страждав від лихоманки, головного болю та блювання, симптоми почалися приблизно через п'ять днів після відвідин парку у великому водно-болотному угідді у Внутрішній Монголії, автономному районі на півночі Китаю. Чоловік розповів лікарям, що у парку його вкусив кліщ. Прийом антибіотиків не полегшив симптоми, що вказувало на те, що інфекція не була викликана бактеріями.

Аналіз ДНК і РНК у крові чоловіка виявив ортонаівірус, що ніколи раніше не зустрічався – групу споріднених вірусів, до якої входять кілька вірусів, що переносяться кліщами.

Раніше WELV не зустрічався ні у людей, ні у тварин. Після виявлення вірусу в крові пацієнта дослідники вирушили на його пошуки у кліщів та тварин на півночі Китаю, зокрема у водно-болотному парку, який відвідав чоловік.

Вони зібрали приблизно 14 600 кліщів і згрупували їх за місцем розташування та видом, щоб їх можна було проаналізувати партіями. Приблизно 2% цих партій дали позитивний результат на генетичний матеріал WELV. Переносити вірус могли п'ять видів кліщів, але пропорційно найчастіше позитивними були кліщі виду Haemaphysalis concinna. Вірус також виявили у невеликого відсотка овець, коней і свиней, а також у кількох гризунів, яких називають забайкальським цокором (Myospalax psilurus).

Генетичний матеріал вірусу не виявили у собак або великої рогатої худоби, але в деяких були антитіла до нього. Це свідчить, що у певний момент імунна система цих тварин боролася із вірусом.

Команда також проаналізувала кров «зовні здорових» лісничих та виявила, що 12 із 640 зразків містили антитіла проти вірусу. Крім того, вони провели скринінг на вірус у чотирьох лікарнях на північному сході Китаю.

Вчені зібрали аналізи сотні пацієнтів, у яких протягом місяця після укусу кліща піднялася температура. 20 із них показали позитивний результат на вірус. Троє були також інфіковані іншими інфекціями, що передаються кліщами, але 17 – лише WELV.

Ті, хто заразився WELV, страждав від таких симптомів, як лихоманка, запаморочення, головний біль, нездужання та біль у спині, а також нудота, блювання та діарея. Результати лабораторних досліджень показали ознаки пошкодження тканин та зсідання крові у багатьох пацієнтів.

Один із пацієнтів, інфікованих WELV, впав у кому. У цього пацієнта була висока концентрація лейкоцитів – ознака інфекції – в рідині, що оточує його мозок і спинний мозок. Завдяки лікуванню всі пацієнти одужали і їх виписали з лікарні.

Але коли дослідники запровадили вірус лабораторним мишам, вони виявили, що може викликати смертоносні інфекції, досягаючи багатьох органів, включаючи мозок. Це відкриття підтверджує ідею, що WELV може викликати серйозні інфекції нервової системи.

До слова, вчені, які вивчають новий штам Mpox (віспи мавп), що поширився з Демократичної Республіки Конго, кажуть: вірус змінюється швидше, ніж очікувалося.Проблемою є і той факт, що, окрім несподівано швидкої мутації, вірус поширюється часто в регіонах, де експерти не мають фінансування та обладнання для його належного відстеження. Це означає, що багато що поки не відомо про сам вірус, його небезпеку та способи передачі. Це ускладнює боротьбу з ним, повідомили Reuters вчені з Африки, Європи та США.