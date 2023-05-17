Спецтрибунал для Росії: у США ухвалено важливе рішення

Палата представників США зробила крок для покарання РФ за злочини агресії проти України

16 травня Комітет у закордонних справах Палати представників США підтримав проєкт резолюції H.Res.81 «Щодо заклику до президента підтримати створення Спеціального трибуналу для покарання злочину агресії проти України».

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Документ буде відправлений зі схвальною рекомендацією на загальне голосування Палати представників, повідомляє Укрінформ.

«Я вніс (на розгляд Конгресу – ред.) резолюцію H.Res 81, яка, на мою думку, є важливою для того, щоби притягти Росію до відповідальності за її наміри в цій незаконній війні», – зауважив перед голосуванням у комітеті автор документа конгресмен Білл Кітинг.

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Він підкреслив, що ця резолюція розглядається в критично важливий момент, коли міжнародні союзники й партнери обговорюють можливі шляхи для встановлення справедливості для жертв російської агресії в Україні.

Голова комітету конгресмен Майкл Маккол перед голосуванням також висловився на підтримку цієї ініціативи. «Ми чули від генпрокурора України про жахливі звірства. Мені довелося побувати з ним у Бучі та побачити місця масових поховань і розстріляних у потилицю дітей», – зауважив конгресмен.

Він також навів приклади інших звірств росіян на тимчасово окупованих українських територіях, підкресливши, що Росія порушила всі положення Женевської конвенції.

«Я вважаю, що створення Спеціального трибуналу є доцільним», – додав голова Комітету у закордонних справах.

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Резолюція була внесена на розгляд Палати представників Конгресу США 31 січня 2023 року конгресменом Біллом Кітингом за співавторства 25 законодавців.

Як повідомлялося, Україна, країни Балтії, Польща, Румунія і Словенія підписали ініціативну угоду про створення спеццентру для збирання доказів та розслідування основних міжнародних злочинів, скоєних РФ проти України. Це є першим кроком до створення спеціального трибуналу, який притягне до кримінальної відповідальності керівництво Росії за скоєння злочину агресії проти України.

Влада Молдови ухвалила рішення приєднатися до групи зі створення Спеціального трибуналу над Російською Федерацією щодо злочину агресії проти України.

Коста-Рика також приєдналася до групи держав, які працюють над створенням Спеціального трибуналу для РФ.

Нагадаємо, що Латвія стане адвокатом України під час створення спецтрибуналу щодо РФ.

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Крім того, Офіс президента назвав три варіанти функціонування спецтрибуналу над росіянами.