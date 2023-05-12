У Конгрес США внесено ініціативу про введення санкцій щодо «Росатому»

Санкції торкнуться всіх, хто наражає на небезпеку Запорізьку АЕС

Конгресмен Грегорі Мікс (демократ від штату Нью-Йорк) вніс до Палати представників Конгресу США ініціативу, яка передбачає введення санкцій щодо «Росатому», а також будь-якої фізичної чи юридичної особи, яка наражає на небезпеку Запорізьку атомну електростанцію. Про це повідомила пресслужба комітету із закордонних справ нижньої палати законодавчого органу.

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«Цей законопроєкт запровадить санкції проти «Росатому», який фінансово підтримує війну в Україні, а також проти всіх, хто підриває безпеку ядерного об'єкту (ЗАЕС)», – йдеться у заяві.

Як повідомлялося, на початку травня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що ситуація навколо Запорізької атомної електростанції стає дедалі більш непередбачуваною і потенційно небезпечною.

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Раніше Гроссі заявив, що поруч із окупованою ЗАЕС вибухнула міна.

До слова, російські окупанти облаштували оборонні позиції на декількох будівлях реакторів ЗАЕС.

Велика Британія ввела санкції проти 92 фізичних та юридичних осіб Росії. До списку потрапили представники «Росатома» та союзники російського диктатора Володимира Путіна. Під санкціями опинились десятки росіян, пов'язаних із держкорпораціями «Росатом», «Газпром», «Ростех» та концерну «Алмаз-Антей». Крім того, обмеження торкнулися губернатора Тульської області Олексія Дюміна, сина екс-заступника голови уряду Дмитра Козака Олексія, міністра цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій Максута Шадаєва та інших публічних осіб.