Збиття «Кинджалу» над Києвом. США оцінили правдивість заяви

До минулого тижня була здатність системи Patriot зупиняти гіперзвукові ракети повітряного базування була суто теоретичною

США мають високу впевненість у достовірності заяви України про те, що російська гіперзвукова ракета «Кинджал» була перехоплена американською системою протиповітряної оборони Patriot. Про це пише CNN із посиланням на поінформоване джерело.

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Хоча система Patriot успішно протистоїть балістичним ракетам, її здатність зупиняти гіперзвукові ракети повітряного базування до минулого тижня була суто теоретичною, пише видання. Перехоплення, здійснене Україною, наочно продемонструвало цю здатність – у Пентагоні розглядають це як важливу подію, стверджує джерело.

Як ідеться в матеріалі, виробництво гіперзвукових балістичних ракет завжди було складним завданням для Росії, а санкції лише ускладнили його.

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За словами джерела, до минулого тижня розрахунок РФ полягав у тому, що якщо вона застосує гіперзвукову балістичну ракету, то у що б вона не стріляла – обов'язково влучить. Перехоплення поставило цей розрахунок під сумнів.

Той факт, що перехоплення здійснив український екіпаж, який пройшов підготовку в Оклахомі, але не мав американських радників на полі бою, ще більше порадував Пентагон, зауважило джерело, додаючи, що це значне повернення інвестицій.

Також зазначається, що перехоплення, ймовірно, викликало серйозну невизначеність для Росії, піднімаючи питання про те, чи має Україна стійкий засіб протидії гіперзвуковим балістичним ракетам.

Нагадаємо, видання Defense Express повідомило, що Збройні сили України вперше успішно перехопили російську гіперзвукову ракету Х-47 «Кинджал» приблизно о 02:40 4 травня в небі над Києвом та опублікувало фото.

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Але тоді у Повітряних силах України спростували збиття балістичної гіперзвукової ракети «Кинджал» над Києвом вночі 4 травня. Пізніше інформацію офіційно підтвердили.