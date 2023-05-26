Науковці повідомили, чому Нью-Йорк «йде на дно»

Геофізик Том Парсонс: «У середньому Нью-Йорк «тоне» зі швидкістю 1-2 мм на рік, але в деяких районах просідання досягає 4,5 мм на рік»

Американський геофізичний союз у новому дослідженні повідомляє, що Нью-Йорк опускається приблизно на 1-2 мм щороку через масу численних хмарочосів. Через це до 2050 року мегаполіс може «просісти» на 20-75 см.

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«У середньому Нью-Йорк «тоне» зі швидкістю 1-2 мм на рік, але в деяких районах просідання досягає 4,5 мм на рік», – розповів один із авторів дослідження, геофізик Том Парсонс.

Але навіть якщо цього не станеться найближчими роками, то під загрозою цілісність самих хмарочосів: тривалий вплив морської води призводить до корозії арматури та послаблення бетону в фундаментах.

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У місті американських мрій понад 1 млн. будинків, що важать близько 72 млрд тонн. Дослідження показало, що деякі райони міста занурюються особливо швидко. Науковці підрахували масу 1,08 млн будівель у п'яти районах Нью-Йорка, які існували на вересень 2022 року. Вона склала 762 млн. тонн – це еквівалентно приблизно 1,9 млн. повністю завантажених літаків Boeing 747-400.

Вважається, що ситуація посилюється тим, що на сушу постійно «наступають» прибережні води, рівень яких з 1950 року піднявся приблизно на 22 см. Останнім часом швидкість підвищення рівня моря збільшується на 2,54 см кожні 7-8 років – більш ніж удвічі швидше за загальносвітові темпи.

«Крім цього, Нью-Йорку загрожують серйозні проблеми через небезпеку повені. Загроза підвищення рівня моря тут у три-чотири рази вища, ніж у середньому вздовж атлантичного узбережжя Північної Америки. 8,4 мільйони мешканців Нью-Йорка, для якого характерна висока концентрація населення, можуть наражатися різним ступенем небезпеки у разі повені», – йдеться в дослідженні.

Однак далеко не всі просідання відбуваються через величезну вагу будівель, уточнює Парсонс. «Ми розуміємо просідання в тих місцях, де будинки збудовані на м'яких ґрунтах або на штучних насипах. Але є райони, де ми спостерігаємо просідання, яке важко пояснити», – пояснив експерт.

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Осідання може бути викликане також діяльністю людини та техногенними факторами, такими як землетруси, ущільнення ґрунту, ізостатичне регулювання льодовиків, ерозія та утворення карстових вирв.

Близько 1,3 з 8 млн. жителів Нью-Йорка живуть у межах заплави або безпосередньо поряд з нею. Згідно з групою кліматичних досліджень та розробок Rebuild by Design, до 2100 року ця цифра зросте до 2,2 млн.

Нагадаємо, прокурори в Нью-Йорку вимагають від елітних аукціонних будинків США передати багаторічні записи, щоб визначити, чи були придбані мистецькі твори контрабандою вивезені в офшори, чи сплачено податки або чи були доходи від продажу переведені незаконно.