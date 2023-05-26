Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Науковці повідомили, чому Нью-Йорк «йде на дно»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Науковці повідомили, чому Нью-Йорк «йде на дно»
Нью-Йорк іде під воду швидше, ніж очікувалося
фото з відкритих джерел

Геофізик Том Парсонс: «У середньому Нью-Йорк «тоне» зі швидкістю 1-2 мм на рік, але в деяких районах просідання досягає 4,5 мм на рік»

Американський геофізичний союз у новому дослідженні повідомляє, що Нью-Йорк опускається приблизно на 1-2 мм щороку через масу численних хмарочосів. Через це до 2050 року мегаполіс може «просісти» на 20-75 см.

«У середньому Нью-Йорк «тоне» зі швидкістю 1-2 мм на рік, але в деяких районах просідання досягає 4,5 мм на рік», – розповів один із авторів дослідження, геофізик Том Парсонс.

Але навіть якщо цього не станеться найближчими роками, то під загрозою цілісність самих хмарочосів: тривалий вплив морської води призводить до корозії арматури та послаблення бетону в фундаментах.

У місті американських мрій понад 1 млн. будинків, що важать близько 72 млрд тонн. Дослідження показало, що деякі райони міста занурюються особливо швидко. Науковці підрахували масу 1,08 млн будівель у п'яти районах Нью-Йорка, які існували на вересень 2022 року. Вона склала 762 млн. тонн – це еквівалентно приблизно 1,9 млн. повністю завантажених літаків Boeing 747-400.

Вважається, що ситуація посилюється тим, що на сушу постійно «наступають» прибережні води, рівень яких з 1950 року піднявся приблизно на 22 см. Останнім часом швидкість підвищення рівня моря збільшується на 2,54 см кожні 7-8 років – більш ніж удвічі швидше за загальносвітові темпи.

«Крім цього, Нью-Йорку загрожують серйозні проблеми через небезпеку повені. Загроза підвищення рівня моря тут у три-чотири рази вища, ніж у середньому вздовж атлантичного узбережжя Північної Америки. 8,4 мільйони мешканців Нью-Йорка, для якого характерна висока концентрація населення, можуть наражатися різним ступенем небезпеки у разі повені», – йдеться в дослідженні.

Однак далеко не всі просідання відбуваються через величезну вагу будівель, уточнює Парсонс. «Ми розуміємо просідання в тих місцях, де будинки збудовані на м'яких ґрунтах або на штучних насипах. Але є райони, де ми спостерігаємо просідання, яке важко пояснити», – пояснив експерт.

Осідання може бути викликане також діяльністю людини та техногенними факторами, такими як землетруси, ущільнення ґрунту, ізостатичне регулювання льодовиків, ерозія та утворення карстових вирв.

Близько 1,3 з 8 млн. жителів Нью-Йорка живуть у межах заплави або безпосередньо поряд з нею. Згідно з групою кліматичних досліджень та розробок Rebuild by Design, до 2100 року ця цифра зросте до 2,2 млн.

Нагадаємо, прокурори в Нью-Йорку вимагають від елітних аукціонних будинків США передати багаторічні записи, щоб визначити, чи були придбані мистецькі твори контрабандою вивезені в офшори, чи сплачено податки або чи були доходи від продажу переведені незаконно.

Читайте також: Маскування на вулицях Нью-Йорка: форвард Мбаппе став героєм вірусного ролика (відео)

 

Теги: податки санкції вода Міністерство юстиції Нью-Йорк прокурор будинок потоп населення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Недобросовістні бізнесмени досі хочуть зароблять криваві російські рублі
Чому європейські компанії продовжують торгувати з Росією
5 травня, 17:56
Путіна давно підозрюють у тому, що він використовує двійників
«Двійники Путіна» стали трендом серед «хороших росіян»
28 квiтня, 19:03
Телеведучий Остапчук, розповів про будинок в Умані, в який влучила ракета: Жили однокласники
Телеведучий Остапчук, розповів про будинок в Умані, в який влучила ракета: Жили однокласники
28 квiтня, 09:44
Мінспорту опублікувало наказ про визначення важливості Shakhtar Social
Мінспорту продовжує дивувати: мобілізацію футбольних функціонерів скасовано
11 травня, 22:31
Українські втрати робочої сили є більшими, ніж в Німеччини після Другої світової війни
«Гірше, ніж в Німеччині в 1945-му». Кількість працездатних людей в Україні скоротилася на 30%
12 травня, 13:51
Екснамісник Лаври судиться з президентом, наслідки атаки на Павлоград. Головне за 1 травня
Екснамісник Лаври судиться з президентом, наслідки атаки на Павлоград. Головне за 1 травня
1 травня, 21:00
Каха Каладзе – грузинський політик та колишній футболіст
Мер Тбілісі зробив обурливу заяву, яку розхвалила пропагандистка Путіна (відео)
5 травня, 10:49
ЄС розглядає 11 пакет санкцій проти РФ
У ЄС застопорилося погодження нового пакету санкцій проти Росії: деталі
13 травня, 06:21
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років
Смертельна ДТП: суд дозволив примусову експертизу
Сьогодні, 17:18

Соціум

Науковці повідомили, чому Нью-Йорк «йде на дно»
Науковці повідомили, чому Нью-Йорк «йде на дно»
В уламках «Титаніка» знайдено цікаву прикрасу (відео)
В уламках «Титаніка» знайдено цікаву прикрасу (відео)
Росія заявила про атаку дрона на будівлю «Газпрому» в Бєлгородській області
Росія заявила про атаку дрона на будівлю «Газпрому» в Бєлгородській області
«Звільнення» Бєлгорощини. Чому Пригожин заговорив про неминучу мобілізацію
«Звільнення» Бєлгорощини. Чому Пригожин заговорив про неминучу мобілізацію
«Бавовна» у Краснодарі: з’явилися фото та відео з місця прильоту
«Бавовна» у Краснодарі: з’явилися фото та відео з місця прильоту
Експерт пояснив, наскільки втрата корабля «Іван Хурс» значима для Чорноморського флоту
Експерт пояснив, наскільки втрата корабля «Іван Хурс» значима для Чорноморського флоту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
У Києві прогриміли вибухи
29K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад дві години
26K
Експерт пояснив, наскільки втрата корабля «Іван Хурс» значима для Чорноморського флоту
20K
У світі шаленими темпами росте попит на поширений в Україні природний матеріал
7691
Масована нічна атака. Скільки ракет та «Шахедів» знищили ЗСУ
7689
Чому ЗСУ вночі не змогли збити всі ворожі цілі: роз’яснення Повітряних сил

Новини

Ракетна атака на Київ, військова допомога Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:41
Рашисти атакують на чотирьох напрямках: дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 06:31
Україну накриють дощі: прогноз погоди на 26 травня
Сьогодні, 05:15
26 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:39
Азербайджан надасть Україні 3000 дозволів на транзитні перевезення
Вчора, 23:44
«Бавовна» у Бердянську: в окупантів паніка
Вчора, 23:25

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту