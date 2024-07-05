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Право на відпустку у 2024 році: які правила та обмеження

Анастасія Гришкова
glavcom.ua
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Право на відпустку у 2024 році: які правила та обмеження
Кожен має право на відпустку 24 календарних днів
фото з відкритих джерел

Роботодавець за своїм рішенням може «обмежити» кількість днів відпочинку

Конституція України гарантує кожному, хто працює, право на відпочинок. Це право забезпечується, у тому числі, наданням оплачуваної щорічної відпустки. Однак під час воєнного стану роботодавець може відмовити у відпустці.  «Главком» розповідає, коли працівнику можуть відмовити у відпочинку. 

В українському законодавстві передбачено кілька видів відпусток. Щороку працівник має право на основну – у 24 календарних дні. Наприклад у освітян відпочинок подовженої тривалості: до 56 днів в залежності від категорії.  

Під час дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні відпустки, якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури.

Однак це не розповсюджується на відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Згідно статті 12 «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» йдеться, що у поточному році, під час дії воєнного стану, роботодавець може обмежити основну відпустку до 24 календарних днів. Таким чином, якщо передбачена відпустка більшої тривалості, то ваш роботодавець, за своїм рішенням, може «обмежити» кількість днів відпочинку». 

Як зазначили у Держпраці, право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення 6-ти місяців безперервної роботи на даному підприємстві. Це визначено ст 10 Закону України «Про відпустки».

Додамо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 9342, який стосується внесення змін до деяких законодавчих актів України, зокрема щодо питань, пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану. Таким чином з 1 липня 2024 року українські військовослужбовці матимуть можливість користуватись відпустками згідно з новим законодавством. Основна щорічна відпустка для військових триватиме не більше 30 днів і буде надаватись частинами, не більше 15 днів за один раз.

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Теги: війна Україна робота відпустка

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