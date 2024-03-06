Грошова допомога для українських біженців: влада Швеції повідомила приємну новину

Українці, які прожили у Швеції не менше одного року, зможуть отримувати допомогу у розмірі 308 крон на день

Влада Швеції визнала, що українські біженці отримали в країні зовсім не те, на що розраховували і живуть у стані надзвичайної бідності. Але тепер українців просять почекати ще 8 місяців до майже чотириразового збільшення грошового забезпечення. Про це пише TV4.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Понад 50 тис. українських громадян прибули до Швеції з того часу, як Росія розпочала криваве повномаштабне вторгнення. Ситуація для українців у Швеції описується гуманітарними організаціями, як критична, оскільки щоденної допомоги у розмірі 71 крон (262 грн) їм критично не вистачає ні на їжу, ні на одяг. «Цього ледве вистачає на найнеобхідніше», – каже Шарлотта Лагерстен, волонтер Червоного Хреста.

Уряд Швеції представив законопроєкт, який означає, що українці, які прожили у Швеції не менше одного року, зможуть бути внесені до національного реєстру та отримувати допомогу у розмірі 308 крон на день (1 136 грн). «Ми сподіваємося, що законопроєкт набуде чинності 1 листопада», – каже міністр міграції Марія Малмер Стенергард.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, уряд Швеції готується розширити підтримку українських біженців. Зокрема, українцям дозволять отримувати шведський номер соціального страхування, що надасть доступ до багатьох послуг. У законопроєкті також передбачено суттєве збільшення виплат. Уряд Швеції розробив законопроєкт, який дозволить українським біженцям зареєструватися в країні та отримати шведський номер соціального страхування. Про це повідомила міністр міграції Марія Мальмер Стенергард.

«Це означає, що вони отримають зовсім інший доступ до шведської системи охорони здоров'я, можливість отримати BankID, а також отримують право на більш високу підтримку», – заявила вона. Українцям потрібен повний доступ до навчання шведською мовою, послуг служби зайнятості, зазначила міністр. Законопроєкт буде винесений на обговорення, і очікується, що він може набути чинності восени.