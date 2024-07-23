Вступна кампанія в «фейкових ВУЗах» на ТОТ провалилася

Жодні обіцянки безоплатного навчання, великих стипендій, працевлаштування не змогли залучити бажаючих навчатися у фейкових ВУЗах псевдоутворень ЛНР та ДНР

Згідно з інформацією Центру національного спротиву, вступна кампанія, яку окупанти розгорнули на тимчасово окупованих територіях України, йде не за планами.

«Попри всі намагання росіян зробити вигляд прекрасних перспектив з їх приходом на захоплені і винищені території України, їм це погано вдається» , – зазначили в Центрі нацспротиву.

Попри обіцянки безоплатного навчання, великих стипендій та працевлаштування, бажаючих навчатися у «фейкових ВУЗах псевдоутворень ЛНР та ДНР» не вистачає.

Окупанти, не маючи можливості заповнити аудиторії, вирішили приймати на навчання всіх бажаючих, але й це не допомогло. Причиною низької зацікавленості української молоді в «освіті» окупантів є перетворення системи освіти на ТОТ на осередок пропаганди, а не знань.

Батьки та самі школярі розуміють, що навчання в таких «ВУЗах» не дасть їм нічого, окрім нав'язування російської ідеології та втрати української ідентичності. Окрім того, росіяни вербують школярів з ТОТ України до філії Нахімовського воєнно-морського училища, готуючи з них гарматне м'ясо для своєї злочинної війни. Випускникам шкіл на ТОТ пропонують вступати у профільні навчальні заклади, де їх також чекає пропаганда та мілітаризація, або ж без освіти одразу йти на службу в окупаційні адміністрації поліцаями.

Українська молодь на ТОТ чітко усвідомлює, що освіта та робота, яку їм пропонують окупанти, – це лише ширма для їх русифікації та використання у своїх злочинних цілях.