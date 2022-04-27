У Словаччині скандал: новий закон дискримінує українських вчителів

Українські педагоги, що виїхали до Словаччини, мають пройти клінічний огляд словацьким психологом

Влада Словаччини хотіла полегшити ситуацію для українських вчителів і психологів, які приїхали в країну початку війни, але досягла протилежного результату. Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на actuality.

Новий закон lex Ukraine діє у Словаччині від З березня. Він, мав полегшити отримання роботи українським вчителям та психологам.

Втім, як стверджують Словацька палата вчителів та Словацька палата психологів, закон виявився дискримінаційним і ставить українських вчителів у суттєво невигідне становище.

Основною проблемою є отримання необхідного сертифіката доброчесності та висновку клінічного психолога.

«Ми вважаємо, що проходження клінічного огляду словацьким психологом є дискримінаційним, оскільки психолог не має для цього ні дієздатності, ні правового регулювання. Крім того, він не знає української мови і навіть не має для цього українських інструментів тестування», – описав процес президент Словацької палати вчителів Володимир Чермоман.

Як наслідок, через непрацюючий закон зараз у Словаччині працевлаштовано мінімум українських працівників. За даними словацького міністерства освіти, в цій сфері наразі працюють 34 українські співробітники. Проте, в основному це прибиральники та інший непедагогічний персонал.

До слова, президент Польщі Анджей Дуда віддав свою резиденцію для розміщення українських біженців.

За останніми даними ООН, кількість українських біженців, що рятуються від війни, перевищила 5 млн осіб.