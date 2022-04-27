  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Словаччині скандал: новий закон дискримінує українських вчителів

    Іерез непрацюючий закон зараз у Словаччині працевлаштовано мінімум українських працівників - У Словаччині скандал: новий закон дискримінує українських вчителів
    Іерез непрацюючий закон зараз у Словаччині працевлаштовано мінімум українських працівників
    фото: actuality

    Українські педагоги, що виїхали до Словаччини, мають пройти клінічний огляд словацьким психологом

    Влада Словаччини хотіла полегшити ситуацію для українських вчителів і психологів, які приїхали в країну початку війни, але досягла протилежного результату. Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на actuality.

    Новий закон lex Ukraine діє у Словаччині від З березня. Він, мав полегшити отримання роботи українським вчителям та психологам.

    Втім, як стверджують Словацька палата вчителів та Словацька палата психологів, закон виявився дискримінаційним і ставить українських вчителів у суттєво невигідне становище.

    Основною проблемою є отримання необхідного сертифіката доброчесності та висновку клінічного психолога.

    «Ми вважаємо, що проходження клінічного огляду словацьким психологом є дискримінаційним, оскільки психолог не має для цього ні дієздатності, ні правового регулювання. Крім того, він не знає української мови і навіть не має для цього українських інструментів тестування», – описав процес президент Словацької палати вчителів Володимир Чермоман.

    Як наслідок, через непрацюючий закон зараз у Словаччині працевлаштовано мінімум українських працівників. За даними словацького міністерства освіти, в цій сфері наразі працюють 34 українські співробітники. Проте, в основному це прибиральники та інший непедагогічний персонал.

    До слова, президент Польщі Анджей Дуда віддав свою резиденцію для розміщення українських біженців.

    За останніми даними ООН, кількість українських біженців, що рятуються від війни, перевищила 5 млн осіб.

    Теги: росія окупанти Словаччина війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Словаччині скандал: новий закон дискримінує українських вчителів