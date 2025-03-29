У США чоловік отримав майже 500 років в’язниці: за який злочин

Розслідування проти американця розпочалося в листопаді 2022 року

У США у штаті Джорджія 57-річного Вінсента Лемарка Баррелла засудили до 475 років ув’язнення за організацію собачих боїв і жорстоке поводження з тваринами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NBC News.

Розслідування розпочалося в листопаді 2022 року після того, як кур’єр Amazon помітив на подвір’ї Баррелла кількох собак, прив’язаних важкими ланцюгами, та повідомив про це поліцію. Під час перевірки шериф виявив у будинку і на території 107 собак із ознаками жорстокого поводження.

Більшість врятованих тварин були пітбулями, хоча серед них були й змішані породи. Деяких собак Баррелл утримував на вулиці на прив’язі, інших – у підвалі без доступу до свіжого повітря, де все приміщення було забруднене сечею та екскрементами. Усі тварини недоїдали.

Поліція встановила, що чоловік організовував собачі бої та навчав тварин агресії. У його будинку знайшли спеціальну бігову доріжку для тренувань, місце для розведення собак і металеву палицю, яку він використовував для розтискання щелеп тварин під час бійок. Також виявили документи, що пов’язували його з іншими організаторами боїв, аптечку з ветеринарними препаратами та контракти на продаж собак.

За висновками ветеринарів, більшість врятованих собак мали численні шрами, а в деяких були вирвані зуби. Частину тварин передали благодійній організації Friends of the Forlorn Animal Rescue, яка допомагає постраждалим собакам.

Сам Баррелл заперечив свою причетність до організації собачих боїв.

Нагадаємо, Дніпровський районний суд Києва визнав 31-річного киянина винним у жорстокому поводженні з тваринами, що призвело до загибелі безпритульної собаки. Чоловіка засуджено до 7,5 років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» іх посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Повідомляється, що чоловік, який проживав зі співмешканкою та дітьми, спочатку привів до квартири безпритульну собаку на ім’я Мілка, а згодом почав виганяти її у під’їзд. Він бив тварину ногами, а потім, тримаючи на руках свою 11-місячну доньку, скинув собаку зі сходів і продовжив побиття. Внаслідок отриманих травм та сильної крововтрати тварина загинула.