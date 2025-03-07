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Президент США запропонував Ірану провести переговори про ядерну угоду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Президент США запропонував Ірану провести переговори про ядерну угоду
Трамп переконаний, що з Іраном можна боротися лише двома способами
фото з відкритих джерел

Раніше американський лідер звернувся до очільника Кремля, щоб той став посередником у перемовинах з Іраном

Президент США Дональд Трамп хоче домовитися про ядерну угоду з Іраном. У четвер, 6 березня, він надіслав листа іранській владі, висловивши сподівання, що Ісламська Республіка погодиться на розмову. Про це повідомляє «Главком» з посилання на Reuters.

«Я казав, що сподіваюся, що ви підете на переговори, тому що це буде набагато краще для Ірану. Я думаю, що вони хочуть отримати цей лист. Інша альтернатива полягає в тому, що ми повинні щось зробити, оскільки не можна допустити створення ще однієї ядерної зброї», – сказав Трамп.

Як зазначається, лист американського президента був адресований верховному лідеру Ірану аятолі Алі Хаменеї.

За словами Трампа, існує два способи боротьби з Іраном – військовий спосіб або дипломатичний. «Я вважаю за краще укласти угоду, тому що я не хочу завдати шкоди Ірану. Вони чудові люди», – каже президент США.

Як відомо, верховний лідер Ірану Алі Хаменеї виключив можливість переговорів з адміністрацією президента США Дональда Трампа, посилаючись на минулий досвід.

Нагадаємо, Іран шукає швидких шляхів створення ядерної зброї – за кілька місяців, а не за рік чи більше. Секретна група іранських учених працює над пошуком методів швидкого перетворення запасів ядерного палива на зброю на випадок, якщо прискорити створення бомби вимагатиме уряд. Збагаченого до 60% урану Тегерану вистачить на чотири-п'ять бомб – на збагачення урану до рівня 90% потрібно більше часу.

Як повідомлялося, Іран розробляє ядерні ракети, які здатні дістатися Європи, оскільки радіус їх дії становитиме 3000 км. Проєкти для створення зброї країна отримала від Північної Кореї.

До слова, російський диктатор та президент Ірану 17 січня підписали договір про «всеосяжне стратегічне партнерство» між країнами терміном на 20 років.

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Теги: ядерна зброя США Іран Дональд Трамп переговори

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