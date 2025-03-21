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Сергій Таран Політолог

Путіну заморожує не війну, а діалог з Трампом

glavcom.ua
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Чому Путін заморожує діалог з Трампом
фото: depositphotos.com

У когось дефіцит результатів у переговорах?

Судячи з того, що на наступну зустріч у Саудівській Аравії із представниками США рівень представництва Росії різко понизився Путін вирішив перемовини з Трампом морозити і затягувати.

Росіяни оголосили, що на наступній зустрічі їх представлятимуть «сенатор» Карасін і радник директора ФСБ Сергій Бєсєда.

Правда, Бєсєда – справді цікавий персонаж, він до 2022 року відповідав у ФСБ за інформацію по Україні, а коли «Київ за три дні» пішов не по плану ходили навіть чутки, що його арештували свої. Засвітився він у Києві і у 2014 році під час Революції гідності.

Не виключаю, що такого спеца у Кремлі надсилають не для результативних перемовин, а для того щоби висувати нереалістичні вимоги щодо політичного майбутнього України.

Взагалі, всі оці заяви Трампа і про «американський протекторат» над АЕС, і про 30-денне вето на удари по інфраструктурі, яке ще не запрацювало, і про хокейний турнір з росіянами – від дефіциту результатів у переговорах з Путіним.

Але Трамп не зупиняється, знову і знову говорить про Україну, і певно ще місяць – другий планує переконувати Путіна у необхідності перемирʼя. Плани, звісно, не безнадійні, але складні.

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Джерело
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Теги: путін росія війна Дональд Трамп США переговори перемир'я

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Сергій Таран

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