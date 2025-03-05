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Президент США оголосив про замороження всієї міжнародної допомоги

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Президент США оголосив про замороження всієї міжнародної допомоги
Дональд Трамп виступив перед Конгресом США
фото з відкритих джерел

Трамп заявив про заморозку усіх федеральних наймів та замороження усієї міжнародної допомоги

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про замороження усієї міжнародної допомоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ Трампа перед Конгресом.

«Я оголошую про заморозку усіх федеральних наймів та замороження усіх нових федеральних регуляцій і замороження усієї міжнародної допомоги», – сказав він.

Крім того, Америка виходить з угоди про клімат. Трамп назвав цю угоду «зеленим шахрайством».

«Це вартувало США трильйони доларів», – додав президент.

Нагадаємо, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що пауза у військовій допомозі Україні з боку Сполучених Штатів є тимчасовою. Зупинка надання озброєння пов’язана із невдалою зустріччю президентів США та України в Білому домі. 

Сьогодні ж Трамп виступив перед Конгресом США. Через більше ніж годину свого виступу він почав говорити про війну в Україні. Він повторив, що в Україні гинуть тисячі молодих людей. Пізніше він повідомив, що Росія та Україна мають починати розмовляти.

У своїй промові він також наголосив, що Європа витратила більше на російські нафти та газ, ніж на оборону Україна, водночас США витратили сотні мільярдів «на Україну без жодних гарантій».

Повне відео з перекладом виступу Трампа «Главком» опублікував тут.

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Теги: Дональд Трамп Європа Україна президент озброєння США війна

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