Президент США оголосив про замороження всієї міжнародної допомоги

Трамп заявив про заморозку усіх федеральних наймів та замороження усієї міжнародної допомоги

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про замороження усієї міжнародної допомоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ Трампа перед Конгресом.

«Я оголошую про заморозку усіх федеральних наймів та замороження усіх нових федеральних регуляцій і замороження усієї міжнародної допомоги», – сказав він.

Крім того, Америка виходить з угоди про клімат. Трамп назвав цю угоду «зеленим шахрайством».

«Це вартувало США трильйони доларів», – додав президент.

Нагадаємо, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що пауза у військовій допомозі Україні з боку Сполучених Штатів є тимчасовою. Зупинка надання озброєння пов’язана із невдалою зустріччю президентів США та України в Білому домі.

Сьогодні ж Трамп виступив перед Конгресом США. Через більше ніж годину свого виступу він почав говорити про війну в Україні. Він повторив, що в Україні гинуть тисячі молодих людей. Пізніше він повідомив, що Росія та Україна мають починати розмовляти.

У своїй промові він також наголосив, що Європа витратила більше на російські нафти та газ, ніж на оборону Україна, водночас США витратили сотні мільярдів «на Україну без жодних гарантій».

Повне відео з перекладом виступу Трампа «Главком» опублікував тут.