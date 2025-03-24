Скинув зі сходів на очах у доньки. Киянин отримав 7,5 років в’язниці за вбивство собаки

Кадри знущань над твариною зафіксували камери відеоспостереження

Дніпровський районний суд Києва визнав 31-річного киянина винним у жорстокому поводженні з тваринами, що призвело до загибелі безпритульної собаки. Чоловіка засуджено до 7,5 років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» іх посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Повідомляється, що чоловік, який проживав зі співмешканкою та дітьми, спочатку привів до квартири безпритульну собаку на ім’я Мілка, а згодом почав виганяти її у під’їзд. Він бив тварину ногами, а потім, тримаючи на руках свою 11-місячну доньку, скинув собаку зі сходів і продовжив побиття. Внаслідок отриманих травм та сильної крововтрати тварина загинула.

«Кадри знущань зафіксували камери відеоспостереження, а експертиза підтвердила, що смерть собаки настала через численні внутрішні ушкодження», – повідомили у прокуратурі.

Як повідомляється, чоловік своєї вини не визнав, хоча зізнався, що зіштовхнув тварину зі сходів. Він стверджував, що вбивство тварини скоїли інші особи, однак ці слова спростовані висновками слідства.

До набрання вироком законної сили обвинувачений залишатиметься під вартою.

Нагадаэмо, 178 кримінальних справ щодо жорстокого поводження над тваринами (299 ст. Кримінального кодексу України) відкрито за три квартали 2024 року. Це більше, аніж за весь минулий рік: тоді було зафіксовано 175 проваджень. Загалом 1599 кримінальних проваджень зафіксовано з 2015 року. Сплеск кількості справ за жорстокість до тварин відбувся у 2018 році як наслідок введення нових штрафів для порушників. У 2021 році покарання посилили до можливого позбавлення волі, втім через війну збільшення відповідних проваджень та вироків не сталося.