У США зафіксовано сплеск попиту на пігулки для аборту після перемоги Трампа – WP

Президентка Національної федерації абортів Бріттані Фонтено зауважила, що люди розуміють загрозу щодо обмеження для доступу до абортів під адміністрацією Трампа

Організації та компанії, які займаються репродуктивним здоров’ям, помітили попит на засоби екстреної контрацепції

Після перемоги Дональда Трампа на виборах президента організації у США, що надають доступ до засобів для переривання вагітності або інформації про медикаментозний аборт, заявили про сплеск запитів від жінок. Про це повідомляє Washington Post.

Так, один з найбільших постачальників пігулок для переривання вагітності Aid Access повідомив про 10 тис. запитів на ліки протягом 24 годин після дня голосування на виборах президента. Це приблизно в 17 разів більше, ніж кількість запитів, які організація зазвичай отримує щодня.

Некомерційна організація Just the Pill, яка призначає ліки для переривання вагітності за допомогою телемедицини, заявила, що 22 зі 125 її замовлень з 6 по 8 листопада були від людей, які не мали вагітності. Як зазначили представники компанії, зазвичай рідко трапляється, що треба попросити «авансове забезпечення» ліками.

Організація «План С», яка надає інформацію про доступ до ліків для аборту, зафіксувала 82 200 відвідувачів свого сайту в порівнянні з приблизно 4-4,5 тис. відвідувачів на день до виборів.

Крім того, організації та компанії, які займаються репродуктивним здоров’ям, помітили попит на засоби екстреної контрацепції та довгострокові засоби контролю за народжуваністю, такі як внутрішньоматкові спіралі та вазектомія.

Президентка Національної федерації абортів Бріттані Фонтено зауважила, що люди розуміють загрозу щодо обмеження для доступу до абортів під адміністрацією Трампа.

Варто зазначити, що Дональд Трамп неодноразово змінював позицію щодо абортів у США. Він називав себе «найбільшим пролайфером серед президентів», тобто представником руху, що виступає проти практики абортів та їх легалізації.

Нагадаємо, експерша леді Сполучених Штатів Меланія Трамп підтвердила, що виступає за безперешкодну реалізацію права жінок на переривання вагітності. Про це повідомляє The Guardian.

Так, журналісти звернули увагу, що дружина експрезидента у своїх мемуарах «Меланія», підтримує право на аборти, хоча її чоловік у своїй передвиборчій кампанії займає іншу позицію.

До слова, на початку року, головним пріоритетом передвиборчої кампанії Джо Байдена, який втрачав підтримку серед деяких прихильників Демократичної партії визначено не вирішення економічних проблем чи зовнішньої політики включно з війнами в Україні та Ізраїлі, а повернення американським жінкам права на аборт.