Трамп повідомив, чи буде знову балотуватися на пост президента у разі програшу

Трамп висловив упевненість у цьогорічних виборах і передбачив «дуже велику перемогу»

Кандидат у президенти США Дональд Трамп, який разом зі своєю дружиною, колишньою першою леді Меланією Трамп, проголосував у Палм-Біч, заявив, що це його остання виборча кампанія незалежно від результатів виборів. Про це повідомляє ABS News.

Разом із тим, він висловив упевненість в результатах і передбачив «дуже велику перемогу». Трамп додав, що не готував промову на випадок поразки.

«Якщо я виграю, я знаю, що скажу, і навіть не хочу думати про те, що програю», – сказав він журналістам, які запитали, чи підготував він виступ на вечір.

Разом із родиною та друзями Трамп спостерігатиме за перебігом голосування у своїй резиденції в Мар-а-Лаго, де запланована святкова вечеря, а потім приєднається до прихильників і журналістів у конференц-центрі округу Палм-Біч, де знаходиться його штаб.

Карта президентських виборів у США

Як повідомлялося, республіканський кандидат у президенти США Дональд Трамп звернувся до своїх виборців. Він закликав їх залишатися в чергах на виборчих дільницях незалежно від того, скільки часу на це піде.

Раніше кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп в інтерв'ю телеканалу ABC News припустив, що може програти на виборах глави Білого дому. При цьому він вважає, що має істотну перевагу над його конкуренткою віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

Нагадаємо, вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбудеться загальнонаціональне голосування, а 17 грудня – голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

Також відомі перші результати з першої дільниці – невеличкого поселення Діксвілл-Нотч у Нью-Гемпширі. Поселення розташоване вздовж американсько-канадського кордону на північній околиці Нью-Гемпширу.

За традицією, що бере свій початок з 1960 року, воно відкрило і закрило свою виборчу дільницю одразу після опівночі. Голосували четверо республіканців і двоє незадекларованих виборців. Камала Гарріс та Дональд Трамп набрали по три голоси.

До слова, Федеральне бюро розслідувань США створило командний пункт у Вашингтоні для відстеження та реагування на погрози, пов'язані з проведенням президентських виборів у країні.