«Не в інтересах України». Президент Чехії припустив, яку угоду Трамп може укласти з Путіним

На думку чеського лідера, нинішня ситуація в Україні повертається на користь Росії

Новообраний президент США Дональд Трамп спробує припинити війну в Україні та укласти угоду з російським диктатором Володимиром Путіним, однак вона, ймовірно, не відповідатиме інтересам України чи Європи. Про це заявив президент Чехії Петр Павел у п'ятницю на початку міжнародної конференції Prague Defence Summit, передає Aktuality.sk.

На думку чеського лідера, нинішня ситуація в Україні повертається більше на користь Росії. Він переконаний, що Захід, а особливо Європа, повинні зробити більше і не можуть просто чекати, щоб побачити, як поводитиметься нова адміністрація Трампа.

«Моя точка зору, мабуть, менш політкоректна, але я все одно її скажу. З самого початку ми робили недостатньо. Лише кілька держав – і я пишаюся, що серед них була Чехія – забезпечили Україну всім необхідним і тим, що ми могли їй дати. Але початок військової підтримки був досить повільним, і я чесно кажу, що ця повільна допомога дозволила Росії просунутися українською територією, незважаючи на всі проблеми з командуванням і матеріально-технічним забезпеченням, які вони тоді мали», – зазначив Павел.

За його словами, для перемоги Україні було недостатньо західних поставок військової техніки та фінансів. «Тож те, що ми побачили після цього, був певною мірою глухий кут. Зараз все більше розвивається на користь Росії, ніж України. І в цій ситуації важко спонукати обидві сторони до переговорів», – вважає президент Чехії.

Політик зауважив, що зараз багато країн чекають на нову американську адміністрацію, сподіваючись, що Трамп втілить свої обіцянки про закінчення війну протягом 24 годин, але Павел не вважає, що це можливо. Водночас він переконаний, що Трамп спробує припинити цю війну та укласти угоду з Путіним, однак ця угода, ймовірно, не відповідатиме інтересам України чи Європи. Ймовірно, домовленість включатиме передачу Росії частини окупованої території України або умова для Україна, що вона не зможе стати членом НАТО щонайменше 20 років.

Нагадаємо, в офісі Дональда Трампа, який здобув перемогу на президентських виборах у США, висловилися щодо можливих дій щодо України. За даними WSJ, яке послалося на три джерела, які є близькими до Трампа, один із планів полягає в тому, що Київ пообіцяє не вступати в НАТО протягом щонайменше 20 років, а натомість Вашингтон і далі постачатиме Україні зброю для стримування подальших нападів Росії. За даними видання, усі пропозиції передбачають «заморожування» війни – таким чином може бути закріплено захоплення Росією приблизно 20% території України.

Водночас речник МЗС України Георгій Тихий відмовився коментувати публікацію The Wall Street Journal про можливий план від команди обраного президентом США Дональда Трампа щодо України, зазначивши, що це лише «чиїсь думки», які «не відображають офіційної позиції чи пропозицій».

До слова, президент Володимир Зеленський вважає, що новообраний очільник США Дональд Трамп справді хоче закінчити війну в Україні. Однак, за словами президента, ще не зрозуміло чи вдасться це реалізувати, оскільки російський диктатор Володимир Путін хоче «розірвати на шматки» Україну.