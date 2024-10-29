Washington Post не підтримала жодного з кандидатів на виборах США. Чим це обернулося для видання
Газета за останні вихідні залишилася без 200 тис. підписників
Через рішення скасувати багаторічну традицію щодо публічної підтримки одного з кандидатів на президентських виборах у США газета The Washington Post почала стрімко втрачати платну авдиторію. Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що видання лише за останні вихідні залишилося без 200 тис. підписників, що становить майже 10% від загальної кількості читачів цифрової та друкованої версій. Окрім того, від співпраці відмовилася низка авторів: 20 колумністів назвали рішення «жахливою помилкою та відступом від базових принципів, за які цю газету люблять».
Минулого тижня видавці The Washington Post заявили, що видання «повертається до своїх витоків» і не буде оприлюднювати матеріал, в якому висловить підтримку комусь із кандидатів на виборах. Подібна практика існувала упродовж останніх 36 років, проте припинена за особистим рішенням власника медіа, мільярдера Джеффа Безоса.
У статті, яка так і не була оприлюднена, колектив газети називав своїм вибором на посаду президента демократку Камалу Гарріс.
Нагадаємо, вибори в США відбудуться за тиждень, 5 листопада. Нещодавно кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп виступив на мітингу в Madison Square Garden у Нью-Йорку, де його соратники розпочали захід з низки грубих і расистських висловлювань.
Трамп сподівався використати цю знакову платформу для висловлення критики на адресу кандидатки від Демократичної партії Камали Гарріс. Проте штат востаннє підтримав республіканського кандидата на президентських виборах у 1984 році.
Тож кандидатка у президенти США Камала Гарріс висловила сумніви щодо здатності свого опонента Дональда Трампа виконувати обов'язки в Білому домі. Це відбулося після того, як він скасував кілька передвиборчих заходів. Також вона запропонувала своєму супернику-республіканцю Дональду Трампу пройти тест на когнітивні здібності.
До слова, кандидат на посаду президента Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і його кандидат на пост віцепрезидента Джей Ді Венс окреслили план щодо завершення війни в Україні.
Коментарі — 0