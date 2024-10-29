Washington Post не підтримала жодного з кандидатів на виборах США. Чим це обернулося для видання

Від співпраці відмовилася низка авторів: 20 колумністів назвали рішення «жахливою помилкою та відступом від базових принципів, за які цю газету люблять».

Газета за останні вихідні залишилася без 200 тис. підписників

Через рішення скасувати багаторічну традицію щодо публічної підтримки одного з кандидатів на президентських виборах у США газета The Washington Post почала стрімко втрачати платну авдиторію. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що видання лише за останні вихідні залишилося без 200 тис. підписників, що становить майже 10% від загальної кількості читачів цифрової та друкованої версій. Окрім того, від співпраці відмовилася низка авторів: 20 колумністів назвали рішення «жахливою помилкою та відступом від базових принципів, за які цю газету люблять».

Минулого тижня видавці The Washington Post заявили, що видання «повертається до своїх витоків» і не буде оприлюднювати матеріал, в якому висловить підтримку комусь із кандидатів на виборах. Подібна практика існувала упродовж останніх 36 років, проте припинена за особистим рішенням власника медіа, мільярдера Джеффа Безоса.

У статті, яка так і не була оприлюднена, колектив газети називав своїм вибором на посаду президента демократку Камалу Гарріс.

Нагадаємо, вибори в США відбудуться за тиждень, 5 листопада. Нещодавно кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп виступив на мітингу в Madison Square Garden у Нью-Йорку, де його соратники розпочали захід з низки грубих і расистських висловлювань.

Трамп сподівався використати цю знакову платформу для висловлення критики на адресу кандидатки від Демократичної партії Камали Гарріс. Проте штат востаннє підтримав республіканського кандидата на президентських виборах у 1984 році.

Тож кандидатка у президенти США Камала Гарріс висловила сумніви щодо здатності свого опонента Дональда Трампа виконувати обов'язки в Білому домі. Це відбулося після того, як він скасував кілька передвиборчих заходів. Також вона запропонувала своєму супернику-республіканцю Дональду Трампу пройти тест на когнітивні здібності.

До слова, кандидат на посаду президента Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і його кандидат на пост віцепрезидента Джей Ді Венс окреслили план щодо завершення війни в Україні.