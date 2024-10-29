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Washington Post не підтримала жодного з кандидатів на виборах США. Чим це обернулося для видання

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Washington Post не підтримала жодного з кандидатів на виборах США. Чим це обернулося для видання
Від співпраці відмовилася низка авторів: 20 колумністів назвали рішення «жахливою помилкою та відступом від базових принципів, за які цю газету люблять». 
фото з відкритих джерел

Газета за останні вихідні залишилася без 200 тис. підписників

Через рішення скасувати багаторічну традицію щодо публічної підтримки одного з кандидатів на президентських виборах у США газета The Washington Post почала стрімко втрачати платну авдиторію. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що видання лише за останні вихідні залишилося без 200 тис. підписників, що становить майже 10% від загальної кількості читачів цифрової та друкованої версій. Окрім того, від співпраці відмовилася низка авторів: 20 колумністів назвали рішення «жахливою помилкою та відступом від базових принципів, за які цю газету люблять». 

Минулого тижня видавці The Washington Post заявили, що видання «повертається до своїх витоків» і не буде оприлюднювати матеріал, в якому висловить підтримку комусь із кандидатів на виборах. Подібна практика існувала упродовж останніх 36 років, проте припинена за особистим рішенням власника медіа, мільярдера Джеффа Безоса. 

У статті, яка так і не була оприлюднена, колектив газети називав своїм вибором на посаду президента демократку Камалу Гарріс.

Нагадаємо, вибори в США відбудуться за тиждень, 5 листопада. Нещодавно кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп виступив на мітингу в Madison Square Garden у Нью-Йорку, де його соратники розпочали захід з низки грубих і расистських висловлювань.

Трамп сподівався використати цю знакову платформу для висловлення критики на адресу кандидатки від Демократичної партії Камали Гарріс. Проте штат востаннє підтримав республіканського кандидата на президентських виборах у 1984 році.

Тож кандидатка у президенти США Камала Гарріс висловила сумніви щодо здатності свого опонента Дональда Трампа виконувати обов'язки в Білому домі. Це відбулося після того, як він скасував кілька передвиборчих заходів. Також вона запропонувала своєму супернику-республіканцю Дональду Трампу пройти тест на когнітивні здібності. 

До слова, кандидат на посаду президента Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і його кандидат на пост віцепрезидента Джей Ді Венс окреслили план щодо завершення війни в Україні.

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Теги: вихідні Дональд Трамп партії вибори у США Камала Гарріс

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