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Boeing та Airbus можуть отримати замовлення на мільярди доларів – Reuters

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Boeing та Airbus можуть отримати замовлення на мільярди доларів – Reuters
Авіакомпанія China Airlines може замовити далекомагістральні літаки Airbus і Boeing
фото із відкритих джерел

China Airlines може замовити до 20 пасажирських літаків, які робитимуть два авіагіганти

Boeing та Airbus можуть отримати замовлення на мільярди доларів. Про це пише Reuters.

Замовлення готова надати найбільша авіакомпанія Тайваню China Airlines. За словами джерел, перевізник близький до ухвалення рішення про поділ багатомільярдного замовлення на пасажирські літаки далекого прямування між Airbus та Boeing, тоді як замовлення на вантажні літаки перебуває під питанням.

Рішення буде ухвалене після завершення президентських виборів у Сполучених Штатах і республіканець Дональд Трамп повернеться до влади. Зараз Тайвань прагне того, щоб новий уряд США зрозумів бажання Тайбею зберегти «міцні стосунки».

Авіаперевізник з Тайваню хоче замовити літаки Boeing 777X і Airbus A350-1000 як заміну своєму парку з 10 літаків Boeing 777-300ER.

Джерела повідомили, що China Airlines може замовити до 20 пасажирських літаків, які будуть розподілені приблизно порівну між двома авіагігантами.

За оцінками авіаційного консалтингу Cirium Ascend, вартість такої угоди на постачання пасажирських літаків склала б майже $4 млрд з урахуванням типових галузевих знижок. Остаточне рішення залежить від правління авіакомпанії, і наразі немає жодних гарантій щодо кількості та типів літаків у рамках будь-якої офіційної угоди, повідомили джерела.

У 2022 році авіакомпанія China Airlines замовила 16 літаків Boeing 787-9, щоб замінити свій старіючий парк літаків Airbus A330.

Нагадаємо, світовий авіаційний гігант Airbus звільняє тисячі працівників. Airbus бореться зі «складним діловим середовищем» та планує масові звільнення. Протягом наступних 1,5 року роботу можуть втратити 2500 працівників.

Натомість співробітники Boeing погодилися завершити семитижневий страйк.Профспілка американської компанії Boeing погодилася завершити страйк, який розпочався 13 вересня. Організація пішла на поступки та запропонувала співробітникам новий контракт.Договір включає підвищення зарплати на 38% упродовж чотирьох років. 

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Теги: бізнес Тайвань Дональд Трамп Boeing авіація економіка літак

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