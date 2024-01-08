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Штаб Байдена озвучив головну тему президентської виборчої кампанії

Діана Гасюк
glavcom.ua
Штаб Байдена озвучив головну тему президентської виборчої кампанії
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден
фото з відкритих джерел

Джо Байден обіцяє повернути американкам право на аборт

Головним пріоритетом передвиборчої кампанії Джо Байдена, який втрачає підтримку серед деяких прихильників Демократичної партії визначено не вирішення економічних проблем чи зовнішньої політики включно з війнами в Україні та Ізраїлі, а повернення американським жінкам права на аборт. Про це заявив заступник керівника передвиборчої кампанії Байдена, Квентін Фулкс, 7 січня у програмі на телеканалі NBC, повідомляє Politico.

«Перш за все: «Роу проти Вейда». Президент був непохитний у тому, що нам потрібно відновити Ро. Це незбагненно, що жінки сьогодні прокидаються в країні з меншими правами, ніж їхні предки мали багато років тому», – заявив заступник керівника передвиборчої кампанії Байдена Квентін Фулкс.

«Роу проти Вейда» (англ. Roe v. Wade) – історичне рішення Верховного суду США 1973 року, яким стверджено, що Конституція США захищає свободу вагітної жінки здійснити аборт без надлишкових державних обмежень. Це рішення перекреслило низку законів, що регулювали аборти. У червні 2022 року рішенням у справі Dobbs v. Jackson Women's Health Organization Верховний суд США ухвалив, що Конституція США не передбачає права на аборт, і штати мають право регулювати цю сферу самостійно та скасував дію рішення у справі Ро проти Вейда.

За даними Politico, Байден готовий конкурувати на основі платформи, яка вважається найбільш сильною в захисті прав на аборт серед всіх кандидатів на загальних виборах. З нею він і його союзники прагнуть здобути перемогу на перших президентських виборах після скасування рішення у справі Ро проти Вейд у 2022 році..

Хоча сам президент, який є католиком, заявив, що особисто він не є «прихильником абортів» через свою віру, але історичне рішення 1973 року «було правильним», сказав він влітку 2022 року. Він розкритикував судові рішення, що обмежують доступ до абортів, і боровся зі спробами обмежити доступність абортивних таблеток. Минулого місяця Байден взявся за справу в Техасі, де жінці Кейт Кокс було відмовлено в аборті, незважаючи на ризик для її життя, який становила її вагітність.

«Жодна жінка не повинна бути змушена звертатися до суду або тікати з рідного штату лише для того, щоб отримати необхідну їй медичну допомогу. Але саме це сталося в Техасі завдяки обраним республіканцям, і це просто обурливо. Такого ніколи не повинно статися в Америці, і крапка», – сказав Байден про цей випадок. 

Демонстранти марширують і збираються біля столиці штату після рішення Верховного суду про скасування позову у справі «Роу проти Вейда», 24 червня 2022 року, в Остіні, штат Техас
Демонстранти марширують і збираються біля столиці штату після рішення Верховного суду про скасування позову у справі «Роу проти Вейда», 24 червня 2022 року, в Остіні, штат Техас
фото: AP

«Кампанія Байдена намагається змістити фокус виборів з самого президента (в першу чергу, його віку – ред.) на загрозу, пов'язану з можливістю повернення Дональда Трампа до влади», – зазначає Politico.

Як повідомлялося, рейтинг чинного президента США Джо Байдена впав до найнижчого рівня за весь період його президентства. 

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Теги: вибори у США вагітність жінка президент аборт партії рейтинг Конституція

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