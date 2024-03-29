Президент Дуда наклав вето на закон про екстрену контрацепцію

Дуда ветував закон щодо екстреної контрацепції через бажання «поважати конституційні права і стандарти охорони здоровʼя дітей»

Президент Польщі Анджей Дуда ветував зміни до закону, що передбачали безрецептурний продаж таблеток екстреної контрацепції жінкам, старшим 15-ти років. Про це повідомила канцелярія президента.

«Основним обґрунтуванням рішення президента є бажання поважати конституційні права і стандарти охорони здоровʼя дітей», – йдеться у повідомленні.

Раніше Дуда отримав петицію з проханням ветувати цей законопроєкт. Її підписали 30 тис. поляків.

На вето президента вже відреагувала міністр охорони здоровʼя країни Ізабелла Лещина. У X вона написала, що це дуже «очікуваний і потрібний закон», але міністерство має план «В» на найближчий рік.

«Ми на фінальному етапі узгодження деталей з фармацевтами і Вищою лікарською палатою. Таблетка «день по» буде доступна як фармацевтична послуга з 1 травня», – зазначила міністр охорони здоровʼя.

Йдеться про те, що після консультації фармацевт зможе виписати рецепт на таку таблетку. Наступного тижня це розпорядження може набрати чинності.

Також міністр охорони здоровʼя інформує, що екстрена контрацепція доступна без рецепта у 25-ти країнах ЄС, а таблетка «день по» є цілком безпечна.

Зазначимо, 22 жовтня 2020 року Конституційний суд Польщі посилив і без того одне із найсуворіших європейських законодавств у сфері абортів. Відповідно до закону від 1993 року, переривати вагітність дозволялося у разі зґвалтування чи інцесту, якщо вагітність і пологи загрожують життю чи здоров’ю матері, а також у разі незворотної інвалідності плода.

Останній пункт було викреслено із цього законодавства. Це призвело майже до повної заборони абортів у країні, адже саме з цієї причини жінкам найчастіше дозволялося переривати вагітність.

У країні було кілька смертей жінок через небажання медиків провести аборт. Тисячі жінок виходили на вулиці, протестуючи проти суворого закону.

Нова влада перед виборами обіцяла лібералізувати антиаборційне законодавство, зокрема, зробити таблетку «день по» доступною без рецепту.

Нагадаємо, у понад 40 польських містах відбулися акції протесту в межах «Загальнопольського жіночого страйку», пов’язані зі смертю 33-річної вагітної жінки, якій лікарі відмовили у перериванні вагітності.

Раніше французькі депутати і сенатори з величезною перевагою схвалили закріплення у конституції положення про те, що жінці гарантується право на аборт.