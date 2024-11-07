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Промова Трампа. Що переможець виборів сказав про війну

glavcom.ua
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Трамп завершив промову закликом до єдності, закликаючи американців забути минулі розбіжності
фото: ap.org

Трамп представив свою перемогу як історичний момент, який дає йому безпрецедентний мандат на переформатування політичного ландшафту Америки

Трамп у своїй промові про перемогу говорив про зупинку всіх воєн:

«Ми хочемо мати кордони. Ми хочемо мати безпеку. Ми хочемо, щоб все було добре і безпечно. Ми хочемо гарної освіти. Ми хочемо сильну і потужну армію, і в ідеалі, щоб нам не довелося її використовувати. Ви знаєте, у нас не було воєн чотири роки. Ми не вели жодної війни. Окрім того, що ми здолали ІДІЛ, ми здолали ІДІЛ у рекордні терміни. Але війни не було. Казали: «Він розпочне війну». «Я не буду розпочинати війну. Я зупиню війни».

Ось про що ще він говорив.

Історична перемога, мандат на зміни: Трамп представив свою перемогу як історичний момент, який дає йому безпрецедентний мандат на переформатування політичного ландшафту Америки.

Єдність різноманітної підтримки: Він підкреслив широку коаліцію, що охоплює етнічні, географічні та соціальні розбіжності, назвавши це доказом унікального політичного зсуву, що базується на принципах «здорового глузду».

Зосередженість на безпеці та кордонах: Однією з постійних обіцянок було «запечатати кордони” і відновити порядок, підкреслюючи, що міграція та безпека є головними пріоритетами його адміністрації.

Обіцянка економічного відродження: Трамп пообіцяв «золотий вік», орієнтуючись на економічний відскок, підживлюваний зниженням податків, високим рівнем зайнятості та зростанням у різних секторах.

Сила армії без війни: Він наголосив на військовій могутності, згадуючи про не намір залучати країну у війни, з метою «миру через силу».

Особиста стійкість як сила: Трамп представив перешкоди своєї кампанії як доказ своєї стійкості, описуючи себе як того, хто безустанно боротиметься за американський народ.

Відданість родині та союзникам: У своїй промові він відзначив ключових прихильників, включно зі своєю родиною та політичними союзниками, як невід'ємних складових свого успіху та бачення.

Вплив бізнесових фігур: Згадки про Ілона Маска і Дану Вайта підкреслювали його зв'язок з впливовими діячами приватного сектора, наголошуючи на важливості інновацій та стійкості.

Зосередженість на вірі та божественній місії: Він згадав про своє виживання як частину божественного плану для порятунку Америки, надаючи своєму лідерству місіонерський характер.

Заклик до національної єдності та оптимізму: Трамп завершив промову закликом до єдності, закликаючи американців забути минулі розбіжності та приєднатися до «шляхетного завдання» відновлення національної гордості та процвітання.

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Джерело
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Теги: Дональд Трамп США вибори вибори у США

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