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Стало відомо, коли Байден та Трамп зустрінуться у Білому домі

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Стало відомо, коли Байден та Трамп зустрінуться у Білому домі
Додаткові подробиці зустрічі чинного та новообраного президентів США будуть оприлюднені пізніше
фото з відкритих джерел

Чинний президент США Джо Байден проведе зустріч зі своїм наступником Дональдом Трампом в Овальному кабінеті

Обраний президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом Джо Байденом у Білому домі в середу, 13 листопада. Про це оголосив Білий дім у суботу, пише CNN.

«На запрошення президента Байдена президент Байден і обраний президент Трамп зустрінуться в Овальному кабінеті в середу об 11:00», – ідеться в заяві прессекретарки Карін Жан-П’єр.

Вона додала, що додаткові подробиці зустрічі будуть оприлюднені пізніше.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що між президентом України Володимиром Зеленським і новообраним президентом США Дональдом Трампом вже налагоджено прямий діалог і готується зустріч.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Український лідер зазначив, що їхня бесіда була продуктивною, і між ними досягнуті певні домовленості.

До слова, обраний 47-м президентом США Дональд Трамп готує масштабні зміни під час свого повернення до Білого дому. Хоча Трамп часто уникав конкретики, за понад рік політичних виступів він окреслив широкий план, який поєднує традиційні консервативні підходи до податків, регулювання та культурних питань із більш популістським акцентом на торгівлі та зміні міжнародної ролі США.

Як відомо, за республіканця Дональда Трампа проголосували 295 виборників. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США. Опонентка Трампа, демократка Камала Гарріс, набрала 226 голосів виборників.

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Теги: Камала Гарріс Володимир Зеленський запрошення Андрій Сибіга президент Дональд Трамп міністр

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