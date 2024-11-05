ФБР створило спеціальний штаб у зв'язку з виборами у США

У ФБР буде працювати командний пункт для моніторингу загроз терактів під час виборів у США

Федеральне бюро розслідувань США створило командний пункт у Вашингтоні для відстеження та реагування на погрози, пов'язані з проведенням президентських виборів у країні, йдеться у заяві ФБР. Про це пише kron4.

«ФБР спільно з ключовими партнерами забезпечує цілодобову роботу командного пункту з загальних виборів (NECP) у штаб-квартирі ФБР у Вашингтоні, округ Колумбія, протягом тижня проведення виборів 2024 року», – цитує видання повідомлення на сайті відомства.

Відповідно до заяви, мета командного пункту полягає у забезпеченні ФБР широкими можливостями для реагування на будь-які проблеми, пов'язані з безпекою на виборах, включаючи злочини на федеральних виборах, погрози співробітникам виборчих комісій, операції з «ворожого іноземного впливу», кіберзагрози та можливі теракти в країні.

«NECP відслідковуватиме значні скарги, що надходять із усіх 55 місцевих відділень ФБР через їх відповідні командні пункти», –йдеться у повідомленні. Зазначається, що пункт було відкрито 1 листопада і працюватиме щонайменше до 9 листопада.

За даними ABC News, з квітня ФБР отримало понад 2 тисячі скарг на погрози співробітникам виборчих комісій і розпочало по них мінімум 100 розслідувань, судові звинувачення були пред'явлені вже більш ніж 20 підозрюваним.

Нагадаємо, вибори президента США відбудуться сьогодні, 5 листопада. Демократичну партію на них представлятиме віце-президентка США Камала Гарріс, Республіканську – колишній президент Дональд Трамп.

До слова, раніше телеканал ABC News повідомляв, що співробітники виборчих комісій США мають численні загрози, що змушує силовиків кидати додаткові кошти на підтримку громадської безпеки напередодні президентських виборів.