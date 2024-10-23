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Запрошення України до НАТО: постпред США зробила невтішну заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Запрошення України до НАТО: постпред США зробила невтішну заяву
Сполучені Штати продовжуватимуть наближати Україну до НАТО
фото з відкритих джерел

За словами постійної представниці США при НАТО, блок «не досяг тієї точки», коли він готовий запропонувати Україні членство або запрошення до членства

НАТО не готове надати Україні запрошення до членства в альянсі. Про це заявила постійна представниця США при Альянсі Джуліанна Сміт, повідомляє Politico.

«Станом на сьогодні Альянс не досяг тієї точки, коли він готовий запропонувати Україні членство або запрошення до членства. Ми маємо намір продовжувати наближати країну до НАТО», – заявила Сміт.

Таку ж позицію вона вже висловлювала одразу після того, як Зеленський презентував план перемоги у Верховній Раді України 16 жовтня. Через два дні після презентації – 18 жовтня – у Берліні відбулась зустріч між президентом США Джо Байденом, канцлером Німеччини Олафом Шольцем, президентом Франції Емманюелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Наступного дня французьке видання Le Monde написало, що «США вже не мають принципових заперечень проти простого запрошення України до вступу в Альянс».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що більшість країн Північноатлантичного альянсу демонструють консенсус у питанні запрошення України до НАТО. Утім, кілька країн досі мають стриману позицію.

Як повідомлялося, німецький канцлер Олаф Шольц відкинув ключові пункти плану перемоги Володимира Зеленського через побоювання подальшої ескалації війни. Він заявив, що ніщо не змінить його рішення відмовити Києву в постачанні крилатих ракет Taurus. Також канцлер Німеччини має намір блокувати швидке запрошення України в НАТО. Він послався на резолюції останнього саміту НАТО у Вашингтоні, коли альянс так і не схилився на користь запрошення (проти цього виступали США і Німеччина).

До слова, Зеленський в інтерв'ю Financial Times заявляв, що західні чиновники, які пропонують Україні стати членом НАТО в обмін на окупованій території, ніколи не говорили про це відкрито, адже вони бояться це робити. 

Раніше генсек НАТО Марк Рютте запевнив, що НАТО працює з Україною, дедалі більше наближаючи її до членства в Альянсі. Як наголосив Рютте, Україна стане майбутнім членом НАТО. Це було вирішено у Вашингтоні, проте питання полягає у термінах приєднання країни.

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Теги: НАТО США

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