Чому США не збиватимуть російські ракети над Україною: відповідь Пентагона

Речниця Пентагона зауважила, що США продовжують підтримувати як Україну, так і Ізраїль, надаючи їм різноманітну оборонну допомогу

Сполучені Штати не планують розміщувати систему перехоплення ракет середньої дальності THAAD на території європейських союзників по НАТО. Оскільки війна в Україні суттєво відрізняється від тієї, що в Ізраїлі. Про це заявила заступниця прессекретаря Міноборони США Сабріна Сінгх.

Речниця Пентагона підкреслила, що США продовжують підтримувати як Україну, так і Ізраїль, надаючи їм різноманітну оборонну допомогу, необхідну для їхніх конкретних потреб.

У відповідь на запитання, чому США розгортають систему THAAD в Ізраїлі для захисту від балістичних ракет, але не роблять цього в Європі для захисту України, Сінгх зазначила, що ситуації в цих країнах суттєво відрізняються: «Це різні війни, різні регіони, і наші зобов'язання перед Ізраїлем та Україною також різні».

При цьому речниця підкреслила, що президент США Джо Байден залишається відданим підтримці України стільки, скільки буде потрібно.

Раніше речниця Міноборони США Сабріна Сінгх заявляла, що країни Північноатлантичного альянсу не планують збивати російські ракети та дрони, які летять над територією України.