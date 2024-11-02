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У США росіянин визнав себе винним у постачанні зброї до РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У США росіянин визнав себе винним у постачанні зброї до РФ
Підсудний визнав, що вивозив до Росії військові технології США, зокрема, боєприпаси для снайперських гвинтівок
фото ілюстративне з відкритих джерел

Єрмоленко пов'язаний із московськими компаніями «Сернія Інжиніринг» та «Сертал», які, ймовірно, працюють під керівництвом розвідки РФ

Міністерство юстиції США повідомило, що 43-річний росіянин з американським громадянством визнав себе винним у порушенні американських обмежень на постачання передових технологій до Росії. Про це йдеться у повідомленні Мін'юсту США.

Вадим Єрмоленко, який живе у штаті Нью-Джерсі, відігравав центральну роль у схемі за участю розвідслужб Росії з метою контрабанди військових технологій американського походження для російських військових та розвідки.

Міністерство юстиції США повідомило, що Єрмоленко визнав свою роль у транснаціональній мережі закупівель та відмивання грошей, яка використовувала підставні компанії та приховані фінансові канали для обходу експортних обмежень та постачання електронних компонентів подвійного призначення для потреб російських силовиків.

«Підсудний визнав, що грав центральну роль у тепер уже зірваній схемі за участю російських розвідслужб з метою контрабанди до Росії військових технологій американського походження, включаючи боєприпаси для снайперських гвинтівок», – заявив генеральний прокурор США Меррік Гарланд.

Згідно з судовими документами, Єрмоленко був пов'язаний із московськими компаніями «Сернія Інжиніринг» та «Сертал», які, як вважається, працюють під керівництвом російської розвідки та займаються закупівлями за кордоном передових технологій та випробувальної апаратури, повідомляє «Голос Америки».

У повідомленні Мін'юсту йдеться, що компанії керували великою мережею підставних фірм та банківських рахунків у різних країнах світу, включаючи США, щоб приховати причетність російського уряду та кінцеві пункти призначення товарів.

За версією слідства, через рахунки, контрольовані Єрмоленком, пройшло понад 12 мільйонів доларів, на які купувалися технології військового призначення, у тому числі компоненти, що використовуються у радарах, устаткуванні для спостереження, а також у дослідницьких та конструкторських роботах військового характеру.

Після російського вторгнення в Україну США ввели санкції проти компаній «Сернія Інжиніринг» та «Сертал», а також проти кількох фізичних та юридичних осіб, які брали участь у цій схемі, назвавши їх «зброєю військової машини Російської Федерації».

Разом з Єрмоленком по справі проходить Олексій Брайман, який раніше визнав свою провину в змові з метою обману США, він чекає на вирок. Справу проти ще одного обвинуваченого Вадима Конощенка, імовірного агента ФСБ, було припинено після того, як його вислали зі США в ході обміну в'язнями між США та Росією в серпні. Інші обвинувачені залишаються на волі або перебувають у процесі судового розгляду.

Нагадаємо, у США до трьох років ув’язнення та ще трьох років перебування під наглядом засудили росіянина за контрабанду американської мікроелектроніки військового призначення до РФ.

Також американський суд засудив до 21 року в'язниці колишнього співробітника Агентства національної безпеки (National Security Agency або NSA) США 32-річного Джаре Себастьяна Далка за спробу продати секретну інформацію російському агенту.

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Теги: контрабанда США санкції експорт прокурор машини технології боєприпаси вирок

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