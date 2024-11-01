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США оголосили новий пакет допомоги Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
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США оголосили новий пакет допомоги Україні
США передадуть Україні 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У пакет військової допомоги увійшли перехоплювачі ППО, боєприпаси для ракетних систем і артилерії, бронетехніка і протитанкова зброя

США передадуть Україні озброєння на суму $425 млн у межах нового пакета військової допомоги. Про це повідомляє Міністерство оборони США.

Зазначається, що у пакет військової допомоги увійшли перехоплювачі ППО, боєприпаси для ракетних систем і артилерії, бронетехніка і протитанкова зброя.

Перелік озброєння, яке увійшло до пакета допомоги:

  • боєприпаси для ППО Nasams;
  • ракети для ПЗРК Stinger;
  • обладнання та боєприпаси для безпілотників;
  • боєприпаси класу «повітря-земля»;
  • боєприпаси для РСЗВ Himars;
  • 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
  • ракети для протитанкового ракетного комплексу TOW;
  • протитанкові системи Javelin та AT-4;
  • бронетранспортери Stryker;
  • стрілецька зброя та боєприпаси;
  • медичне обладнання;
  • обладнання та боєприпаси для знищення перешкод;
  • запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспорт.

Раніше повідомлялося, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський і міністр оборони США Ллойд Остін детально обговорили питання щодо використання повного потенціалу окремих засобів ураження українських підрозділів та посилення спроможностей протиповітряної оборони. Також сторони порушили низку інших питань, які у перспективі матимуть ефект на театрі воєнних дій.

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Теги: США війна гуманітарна допомога Україна Пентагон військова допомога

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