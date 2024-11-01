США оголосили новий пакет допомоги Україні
У пакет військової допомоги увійшли перехоплювачі ППО, боєприпаси для ракетних систем і артилерії, бронетехніка і протитанкова зброя
США передадуть Україні озброєння на суму $425 млн у межах нового пакета військової допомоги. Про це повідомляє Міністерство оборони США.
Зазначається, що у пакет військової допомоги увійшли перехоплювачі ППО, боєприпаси для ракетних систем і артилерії, бронетехніка і протитанкова зброя.
Перелік озброєння, яке увійшло до пакета допомоги:
- боєприпаси для ППО Nasams;
- ракети для ПЗРК Stinger;
- обладнання та боєприпаси для безпілотників;
- боєприпаси класу «повітря-земля»;
- боєприпаси для РСЗВ Himars;
- 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
- ракети для протитанкового ракетного комплексу TOW;
- протитанкові системи Javelin та AT-4;
- бронетранспортери Stryker;
- стрілецька зброя та боєприпаси;
- медичне обладнання;
- обладнання та боєприпаси для знищення перешкод;
- запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспорт.
Раніше повідомлялося, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський і міністр оборони США Ллойд Остін детально обговорили питання щодо використання повного потенціалу окремих засобів ураження українських підрозділів та посилення спроможностей протиповітряної оборони. Також сторони порушили низку інших питань, які у перспективі матимуть ефект на театрі воєнних дій.
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