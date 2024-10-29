Війна на паузі: як Кремль використовує перерви у бойових діях

«Росія сприймає війну як своєрідну геополітичну кориду – тактика нанесення «тисяч порізів» та фінальний удар наприкінці»

План війни, опублікований у Bild – наскільки він реальний?

Я вже писав про «тритактну модель» війни у ​​виконанні РФ. На мою думку, цей формат вже дуже чітко проглядається.

Перший такт – це гібридна війна на Донбасі у 2014-2021. Створення ідеологічних передумов і «обґрунтування» російськими політичними елітами війни для російського суспільства.

Другий такт – повномасштабна війна та вихід на проміжні результати. Пауза.

Третій такт – завдання вирішального удару і досягнення цілей війни.

Для РФ мета війни – це руйнування військового потенціалу України. Війна на змор чи війна на виснаження у формулюваннях військового стратега Олександра Свечіна та його книги «Стратегія».

Саме цілями знищення військового потенціалу і пояснюється нинішній характер війни – планомірний рух за принципом «бульдозера».

Вже виходячи з цього, зрозуміло, що війна в «трьох тактах» йтиме до повного виснаження однієї зі сторін.

Росія сприймає війну як своєрідну геополітичну кориду – тактика нанесення «тисяч порізів» та фінальний удар наприкінці. Так бачать війну у Москві.

Тритактний формат війни передбачає паузу у веденні військових дій для провокування внутрішньої політичної кризи у стані супротивника та її ослаблення як військовими методами.

Для цього після другого такту залишатимуться зачіпки для активізації третього фінального такту.

У цьому плані те, що Bild не прогнозує атаку росіян на Херсон до 2026 року, виглядає начебто логічно. «Фактор Херсона» може бути використаний РФ для розморожування війни та початку третього такту.

Що в плані Bild виглядає дивно – так це атака на місто Дніпро, яке розташоване по обидва боки річки Дніпро, але переважно на правобережжі.

Якщо РФ формуватиме західний фланг лінією річки Дніпро, то атака на цей обласний центр виглядає з військової точки зору самогубно.

Таким чином, нинішня війна включатиме і протистояння двох моделей розвитку під час паузи між другим і третім тактом. РФ упевнена, що пауза у війні послабить Україну (частина населення може виїхати з країни).

Якщо подивитися на нашу історію з 2004-го року, то ми справді перебували весь цей час у «бічному тренді» розвитку, практично не просунувшись уперед.

Екстраполяція цього тренду переконує росіян, що так може бути між двома тактами війни.

Тобто Україні доведеться перервати цей історичний тренд, здійснивши «вольовий стрибок у невідоме» та вийшовши на новий рівень цивілізаційного розвитку.

Тільки сильна економіка та конвертація її прибутку до сектору оборони може заморозити паузу між другим та третім тактом і навіть скасувати третій такт війни.

Якщо переможе Трамп – для цього ми матимемо приблизно 4 роки, тому що «мирний план Трампа» – це просто заморозка війни на час його каденції. Якщо далі переможе Венс, то ця заморозка може тривати ще на 1-2 політичні цикли.

Якщо після завершення найближчого політичного циклу в США переможуть демократи – можливе швидке «розморожування».

У будь-якому випадку, недалекоглядно ставити свою безпеку на повну залежність від результатів виборів у США. Тому вже зараз треба думати про моделі зростання економіки у форматі високої динаміки.

На мій погляд, шансів на успіх протягом чотирьох мирних років у нас все ж таки більше, ніж шансів на успіх у разі продовження війни протягом найближчих чотирьох років.