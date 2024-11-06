Вибори у США: Хто лідирує в «хитких» штатах

В Америці підраховують голоси під час виборів президента

Кандидат від Респуліканської партії перемагає у більшості так званих «хитких» штатів на виборах президента США. Такими є попередні результати підрахунку голосів. Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Попередні результати за штатами:

Аризона: Трамп має 49,6% підтримки, Гарріс отримала 49,6%. Пораховано 50% голосів.

Трамп має 49,6% підтримки, Гарріс отримала 49,6%. Пораховано 50% голосів. Джорджія: Трамп отримує 51,3%, Гарріс – 48%. Пораховано 88% голосів.

Трамп отримує 51,3%, Гарріс – 48%. Пораховано 88% голосів. Мічиган: Трамп підтримують 49,6%, Гарріс – 48,6%. Пораховано 24% голосів.

Трамп підтримують 49,6%, Гарріс – 48,6%. Пораховано 24% голосів. Вісконсин: Трамп має 49,8%, Гарріс – 48,7%. Пораховано 56% голосів.

Трамп має 49,8%, Гарріс – 48,7%. Пораховано 56% голосів. Пенсильванія: Трамп підтримують 50,9%, Гарріс – 48,2%. Пораховано 60% голосів.

Трамп підтримують 50,9%, Гарріс – 48,2%. Пораховано 60% голосів. Північна Кароліна: Трамп отримує 50,7%, Гарріс – 48,2%. Пораховано 84% голосів.

Трамп отримує 50,7%, Гарріс – 48,2%. Пораховано 84% голосів. Невада: Виборчі дільниці закриті, але підрахунок голосів ще не почався.

Що таке «хиткі» штати?

У більшості штатів США результат президентських виборів передбачуваний, оскільки певні штати традиційно підтримують кандидатів від демократів чи республіканців. Однак є й такі, де політичні симпатії змінюються з кожними виборами. Такі штати називають «хиткими».

Саме результат голосування в цих штатах часто вирішує, хто виграє на виборах. У 2024 році до «хитких» відносяться Вісконсин, Пенсильванія, Мічиган, Джорджія, Невада, Північна Кароліна та Аризона.

Пенсильванія є найважливішою, оскільки вона надає 19 голосів виборців. Для перемоги на виборах кандидати повинні набрати 270 голосів. Наступні за важливістю – Мічиган і Джорджія, кожен з яких надає 16 голосів, Північна Кароліна – 15, Аризона – 11, Вісконсин – 10 і Невада – 6.

Нагадаємо, у США триває голосування на виборах президента. Перші результати у ключових штатах мають надійти в найближчі години. Поки що провідні американські медіа повідомляють перші дані екзит-полів.

Нагадаємо, вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбудеться загальнонаціональне голосування, а 17 грудня – голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

Також відомі перші результати з першої дільниці – невеличкого поселення Діксвілл-Нотч у Нью-Гемпширі. Поселення розташоване вздовж американсько-канадського кордону на північній околиці Нью-Гемпширу.

За традицією, що бере свій початок з 1960 року, воно відкрило і закрило свою виборчу дільницю одразу після опівночі. Голосували четверо республіканців і двоє незадекларованих виборців. Камала Гарріс та Дональд Трамп набрали по три голоси.

До слова, Федеральне бюро розслідувань США створило командний пункт у Вашингтоні для відстеження та реагування на погрози, пов'язані з проведенням президентських виборів у країні.