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Зеленський розповів деталі зустрічі з главою Пентагону (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський розповів деталі зустрічі з главою Пентагону (відео)
За словами Остіна, США продовжуватимуть надавати безпекову підтримку в межах чинної оборонної угоди між нашими країнами
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Під час зустрічі Зеленський з Остіном зосередились на питанні збільшення виробництва зброї

У ході зустрічі з главою Пентагону Ллойдом Остіном було обговорено питання оборонних пріоритетів, підготовки до зими та розширення використання далекобійної зброї. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Як зазначив український лідер, під час зустрічі вони з Остіном зосередились на зусиллях щодо збільшення виробництва ударних безпілотників, крилатих ракет, артилерійських снарядів і систем ППО.

«Остін підтвердив, що США продовжуватимуть надавати безпекову підтримку в межах чинної оборонної угоди між нашими країнами», – зазначив Зеленський.

Крім того, очільник Пентагону також повідомив про плани скликати нову зустріч у форматі «Рамштайн». «Я підкреслив важливість наших нещодавніх переговорів із президентом Байденом, під час яких ми обговорили наш план перемоги та подальші зусилля щодо зміцнення оборони України», – каже Зеленський.

Нагадаємо, 21 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін прибув із візитом до Києва. Глава Пентагону планував зустрітися у Києві з президентом Володимиром Зеленським і міністром оборони Рустемом Умєровим, щоб обговорити потреби України в озброєнні та те, як США можуть продовжувати підтримувати ЗСУ протягом наступного року.

До слова, міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським оголосив про виділення нового пакета військової допомоги на $400 млн.

Теги: США Пентагон Володимир Зеленський президент

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