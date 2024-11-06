«Хиткі штати» рахуються, хоча там динаміка для Трампа більш вигідніша

Трамп в зеніті першої електоральної слави. Більшість медійних прогнозів на даний момент на його користь. Повторюю, поки це «червоний міраж», який очікувався. «Хиткі штати» рахуються, хоча там динаміка для Трампа більш вигідніша.

Трамп перемагає в Індіані, Кентуккі, Західній Вірджинії, Міссісіпі, Алабамі, Оклагомі, Теннессі, Флориді, Арканзасі, Південна Кароліна. Проте, це було очевидно.

Із високою ймовірністю, перший «хиткий штат «Північна Кароліна відходить Трампу. У нього там 50,7%, у Гарріс – 47,8%.

Гарріс здобуває перемогу у штатах Вермонт, Меріленд, Массачусетс, Коннектикут, Род-Айленд, Делавер, Іллінойс та Нью-Джерсі.

Демократи ймовірніше за все втрачають Сенат. У Західній Вірджинії сенатором стане республіканець, чинний губернатор штату Джим Джастіс.

У цілому по країні за Гарріс проголосували 42,5 мільйона виборців (46,3%), за Дональда Трампа – 48,2 мільйона (52,5%).

The New York Times оцінює ймовірність перемоги Трампа на виборах у 88%. «Блакитна стінка» тріщить, для Гарріс на цей момент більш погані показники в них, ніж передньо очікувалось.

Карта президентських виборів у США