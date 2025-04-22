Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Румунії сталися два землетруси

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
У Румунії сталися два землетруси
Торік в районі міста Бузеу стався найсильніший в Румунії землетрус
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Підземні поштовхи помірної сили зафіксовано в районі Вранча та поблизу Бузеу

У Румунії ввечері 21 квітня було зафіксовано підземні поштовхи магнітудою чотири. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Digi24.

Зазначається, що о 23:15 в районі Вранча сталися підземні поштовхи помірної сили на глибині 70 км. Перед тим у другій половині дня вчені зафіксували слабший землетрус на глибині 121 км магнітудою 3,6 з епіцентром ближче до міста Бузеу. 

Землетруси незначної сили у зоні Вранча є типовим явищем, лише за березень їх було понад 20. У 2024 році найсильніший землетрус в Румунії стався 16 вересня в районі міста Бузеу, магнітуда складала 5,4.

Нагадаємо, на півночі Чилі стався землетрус магнітудою 5,7. Епіцентр землетрусу був приблизно за 80 км на південь від Сан-Педро-де-Атакама, у регіоні Антофагаста, на глибині 178 км.

Чилі розташована в сейсмічно активному регіоні, де Тихоокеанська та Південноамериканська тектонічні плити взаємодіють, що часто призводить до землетрусів різної сили.​

Як відомо, 28 березня у М’янмі стався потужний землетрус магнітудою 7,4. Поштовхи також були у Таїланді. Тоді загинули декілька тисяч людей.

Землетрус став найсильнішим у М'янмі за останні сто років. У країні внаслідок підземних поштовхів зруйновані як стародавні пагоди, так і сучасні будівлі.

До слова, на півдні американського штату Каліфорнія стався землетрус магнітудою 5,2. Епіцентр землетрусу був за кілька км на південь від одного з населених пунктів неподалік кордону зі Мексикою, на глибині приблизно 13 км.

Читайте також:

Теги: Румунія землетрус

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головні новини ночі проти 18 квітня
Обстріл Миколаєва, Україна та США підписали меморандум: головне за ніч
18 квiтня, 05:57
Інфляція у Румунії вражає
У Євросоюзі визначено країну із найвищою інфляцією
17 квiтня, 08:26
Команди домовилися провести хвилину мовчання безпосередньо під час матчу
Гра Україна – Румунія розпочалася хвилиною мовчання попри заборону УЄФА
15 квiтня, 21:53
Каміння впало на дорогу внаслідок землетрусу
У Каліфорнії стався потужний землетрус
15 квiтня, 05:06
Раніше син Трампа критикував скасування першого туру президентських виборів в Румунії
Син Трампа поїде в Румунію напередодні президентських виборів
8 квiтня, 16:46
Ван Дамм проходить у справі про сексуальне і психологічне насильство над дівчатами в організаціях румунського бізнесмена
Жан Клод Ван Дамм став фігурантом справи про торгівлю людьми
2 квiтня, 16:56
Сильний землетрус, який відбувся у М'янмі в п'ятницю, 28 березня, призвів до значних руйнувань
У М'янмі через землетрус загинуло понад 2 тис. людей
31 березня, 17:52
Кількість загиблих у М'янмі перевищила 1000 осіб
Кількість жертв через землетрус у М’янмі вже перевищила 1 тис. осіб
29 березня, 08:42
Російські безпілотники неодноразово залітали на територію Румунії
Румунські ультраправі поскаржилися до суду на закон, який дозволяє збивати безпілотники
27 березня, 10:28

Соціум

У Румунії сталися два землетруси
У Румунії сталися два землетруси
Келих пива – 17,5 євро: туристів шокували ціни в аеропорту Стамбула
Келих пива – 17,5 євро: туристів шокували ціни в аеропорту Стамбула
Похорон Папи Римського відбуватиметься не традиційним чином
Похорон Папи Римського відбуватиметься не традиційним чином
На фронті з’явився наземний дрон «Вольчанін»: чим він допомагає окупантам
На фронті з’явився наземний дрон «Вольчанін»: чим він допомагає окупантам
Рейтинг схвалення Трампа опустився до найнижчого рівня з моменту його повернення
Рейтинг схвалення Трампа опустився до найнижчого рівня з моменту його повернення
Названо ймовірну дату похорону Папи Римського
Названо ймовірну дату похорону Папи Римського

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
206K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 квітня: ситуація на фронті
97K
Хто стане наступним понтифіком? Що відомо про головних кандидатів
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 квітня 2025
35K
«Біс попутав». 66-річна солістка «Лісапетного батальйону» пожалкувала про ботокс
35K
Кум Ірини Білик розкрив деталі її тяжкої хвороби
30K
Помер Папа Римський Франциск

Новини

Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
Вчора, 21:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 05:49
Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
20 квiтня, 04:43
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
19 квiтня, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
18 квiтня, 03:49

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua