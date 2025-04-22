У Румунії сталися два землетруси

Підземні поштовхи помірної сили зафіксовано в районі Вранча та поблизу Бузеу

У Румунії ввечері 21 квітня було зафіксовано підземні поштовхи магнітудою чотири. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Digi24.

Зазначається, що о 23:15 в районі Вранча сталися підземні поштовхи помірної сили на глибині 70 км. Перед тим у другій половині дня вчені зафіксували слабший землетрус на глибині 121 км магнітудою 3,6 з епіцентром ближче до міста Бузеу.

Землетруси незначної сили у зоні Вранча є типовим явищем, лише за березень їх було понад 20. У 2024 році найсильніший землетрус в Румунії стався 16 вересня в районі міста Бузеу, магнітуда складала 5,4.

Нагадаємо, на півночі Чилі стався землетрус магнітудою 5,7. Епіцентр землетрусу був приблизно за 80 км на південь від Сан-Педро-де-Атакама, у регіоні Антофагаста, на глибині 178 км.

Чилі розташована в сейсмічно активному регіоні, де Тихоокеанська та Південноамериканська тектонічні плити взаємодіють, що часто призводить до землетрусів різної сили.​

Як відомо, 28 березня у М’янмі стався потужний землетрус магнітудою 7,4. Поштовхи також були у Таїланді. Тоді загинули декілька тисяч людей.

Землетрус став найсильнішим у М'янмі за останні сто років. У країні внаслідок підземних поштовхів зруйновані як стародавні пагоди, так і сучасні будівлі.

До слова, на півдні американського штату Каліфорнія стався землетрус магнітудою 5,2. Епіцентр землетрусу був за кілька км на південь від одного з населених пунктів неподалік кордону зі Мексикою, на глибині приблизно 13 км.