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Вдруге за місяць на Полтавщині стався землетрус

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Вдруге за місяць на Полтавщині стався землетрус
Місце, де стався землетрус
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1 лютого в цьому ж районі стався сильніший землетрус магнітудою 3,8 бали

У Полтавській області вже вдруге за місяць стався землетрус. Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус в районі села Браїлки, що на Полтавщині.

16 лютого о 00:48 в районі села Браїлки Полтавського району зафіксували землетрус магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера). Джерело землетрусу розташоване на глибині 2 кілометри.

Відомо, що на початку лютого на Полтавщині також були зафіксовані поштовхи. О 18.21 між Полтавою та Решетилівкою стався землетрус магнітудою 3,67. Поштовхи зафіксували на глибині 3 км.

Вдруге за місяць на Полтавщині стався землетрус фото 1

Нагадаємо, 9 листопада о 20:29 на Полтавщині зафіксували землетрус. Він був на глибині восьми кілометрів. 

Також 8 жовтня 2024 року поблизу Кривого Рогу в Україні стався землетрус магнітудою 3,3 бала.

Раніше, 1 вересня о 05:50:56 Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус поблизу півострова Крим. Джерело землетрусу розташоване у східній частині Чорного моря, 20 кілометрів на південний схід від узбережжя півострова Крим, на глибині 6 км.

Землетрус не становить загрози для населення України.

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Теги: Полтавщина землетрус стихійні лиха

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