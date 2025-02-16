Вдруге за місяць на Полтавщині стався землетрус

1 лютого в цьому ж районі стався сильніший землетрус магнітудою 3,8 бали

У Полтавській області вже вдруге за місяць стався землетрус. Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус в районі села Браїлки, що на Полтавщині.

16 лютого о 00:48 в районі села Браїлки Полтавського району зафіксували землетрус магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера). Джерело землетрусу розташоване на глибині 2 кілометри.

Відомо, що на початку лютого на Полтавщині також були зафіксовані поштовхи. О 18.21 між Полтавою та Решетилівкою стався землетрус магнітудою 3,67. Поштовхи зафіксували на глибині 3 км.

Нагадаємо, 9 листопада о 20:29 на Полтавщині зафіксували землетрус. Він був на глибині восьми кілометрів.

Також 8 жовтня 2024 року поблизу Кривого Рогу в Україні стався землетрус магнітудою 3,3 бала.

Раніше, 1 вересня о 05:50:56 Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус поблизу півострова Крим. Джерело землетрусу розташоване у східній частині Чорного моря, 20 кілометрів на південний схід від узбережжя півострова Крим, на глибині 6 км.

Землетрус не становить загрози для населення України.