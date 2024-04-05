Головна Світ Політика
search button user button menu button

Британська розвідка повідомила, якими методами Кремль формує нову еліту

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка повідомила, якими методами Кремль формує нову еліту
Конфісковані підприємства Кремль роздає бізнесменам, які прихильно ставляться до війни
фото з відкритих джерел

Російська держава перерозподіляє активи прокремлівським бізнесменам, які підтримують війну проти України

Російський диктатор Володимир Путін створює в Росії з прихильників війни з Україною нову «еліту». Зокрема конфісковані біля Росії підприємства роздають прокремлівським бізнесменам. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, з моменту початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року Росія взяла під державний контроль близько 180 компаній на суму близько $11,5 млрд.

При цьому пріоритет надається компаніям, що належать іноземцям, включаючи компанії, що належать росіянам, які живуть за кордоном. З високим ступенем ймовірності це пов'язано із прагненням держави скоротити зовнішні (особливо західні) зв'язки у російській економіці, йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, російська держава перерозподіляє активи прокремлівським бізнесменам, які підтримують війну проти України. Ця деприватизація, ймовірно, пов'язана із закликом президента Росії Володимира Путіна у своєму зверненні до росіян у лютому 2024 року створити нову націоналістичну еліту, створену війною проти України.

«Збільшення військових витрат посилило фінансовий тиск на російську державу, поряд з економічними санкціями та відпливом капіталу з Росії з початку вторгнення. Російська держава, швидше за все, посилить контроль над компаніями у «стратегічних» галузях, таких як оборона», – зазначають у міноборони Британії.

Нещодавно президент країни-агресорки РФ Володимир Путін зробив нову шокуючу заяву. За його словами, Захід бореться з Росією, адже хоче реваншу за невдалі битви ще з часів Наполеона.

Читайте також: У Росії хочуть замінити старі еліти 90-х на нові?
Теги: путін бізнес росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Країна-агресорка також пригрозила Україні нотою у разі доведення причетності до теракту у «Крокус Сіті»
РФ має намір звернутися до міжнародних судів через «тероризм» України
1 квiтня, 14:42
Росіяни мають удосталь ресурсів, щоб виснажувати ЗСУ
Британська розвідка повідомила, скільки нових солдатів щомісяця мобілізує РФ
30 березня, 15:23
Кремль суперуспішно перетворив Росію на патріархальну середньовічну диктатуру
Недоімперія вмирає. Коли чекати на її кінець?
30 березня, 13:00
Прем'єр Польщі Туск заявив про найкритичніший момент для світової безпеки з часів Другої світової війни
«Наступні два роки вирішать усе»: Туск закликав Європу готуватися до загрози нової війни
29 березня, 15:03
Українська армія продовжує стримувати російську агресію
Буде важко. До чого треба готуватися українцям
27 березня, 22:03
Флот Росії зазнає величезних втрат
Міністр оборони Великої Британії покепкував із Чорноморського флоту РФ
24 березня, 18:56
Місцеві жителі чули вибухи
У Самарській області РФ спалахнув нафтопереробний завод (фото, відео)
23 березня, 05:01
Україна ініціювала Радбез ООН для обговорення незаконної спроби «президентських виборів» на окупованих територіях
Радбез ООН терміново скликає засідання через вибори Путіна
15 березня, 16:47
Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року
У РФ погрожують проблемами з законом росіянам, які візьмуть участь в Олімпіаді
14 березня, 13:35

Політика

Японія розширила заборону на експорт товарів до РФ
Японія розширила заборону на експорт товарів до РФ
Британська розвідка повідомила, якими методами Кремль формує нову еліту
Британська розвідка повідомила, якими методами Кремль формує нову еліту
Чехія запропонувала Україні готувати пілотів винищувачів F-16
Чехія запропонувала Україні готувати пілотів винищувачів F-16
Німеччина оголосила про масштабну військову реформу
Німеччина оголосила про масштабну військову реформу
Американські аналітики пояснили, навіщо РФ активізувала розмови щодо переговорів
Американські аналітики пояснили, навіщо РФ активізувала розмови щодо переговорів
Конгресмен пояснив, чому США бояться дати Україні більше зброї
Конгресмен пояснив, чому США бояться дати Україні більше зброї

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
«Я краще житиму під обстрілами…» Чому біженці повертаються в Україну
32K
Найбільший нафтопереробний завод «Лукойла» зіштовхнувся з проблемами через санкції
9311
Буде несподіванка для ворога: Повітряні сили прокоментували, коли з’являться F-16 в Україні
9206
Атака на Харків: на дроні був напис «За Крокус Сіті Холл» (фото)
8053
Хрест на військових могилах. Кому «заважає»?
5365
Кіпр захлинається від напливу біженців з однієї країни

Новини

5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:09
На Житомирщині затримали голову обласної ВЛК, який «торгував» діагнозами
Вчора, 18:04
Росіяни залишили військові частини в Рязані майже без ППО, – партизани
Вчора, 17:46
«Вибачте, недогледіли». Потап виправдався за «російське ретро» в Німеччині
Вчора, 17:05
«Сталевий фронт» Ахметова надав засоби РЕБ для евакуації людей з-під Авдіївки
Вчора, 15:27
У Дніпрі затримали рекетирів, які обкладали «даниною» підприємців (фото)
Вчора, 14:05

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua