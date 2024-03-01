Похорон Навального. Як це було (фото, відео)

Російського опозиціонера Олексія Навального поховали на Борисівському цвинтарі у Москві

Сьогодні, 1 березня, у столиці країни-агресорки на Борисівському цвинтарі поховали російського опозиційного політика Олексія Навального. Біля церкви ікони Божої Матері «Втамуй моя печалі», де проходило прощання, було посилено охорону, встановлено металеву огорожу, патрулювали спецназ та поліція, а також не обійшлося без традиційних для РФ затримань.

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Охорону московських територій у зв'язку з похороном Навального почали посилювати ще напередодні – вчора поблизу цвинтаря та біля станції метро «Борисове» вже чергували поліцейські патрулі. По периметру, на стовпах вуличного освітлення, було встановлено камери зовнішнього спостереження, приготовлено металеві огорожі.

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Вранці біля церкви вже знаходилося не менше сорока поліцейських машин – від легкових до спецавтобусів, уздовж дороги встановлені металеві огорожі та чергував ОМОН. Поліцейські перевіряли документи та особисті речі перехожих по обидва береги річки, у церкві розклеїли плакати про заборону аудіо- та відеозапису.

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Охочі попрощатися з опозиційним політиком утворили біля храму кілометрову чергу. Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков попередив, що «ті, хто візьме участь у несанкціонованих акціях у день похорону Навального, нестимуть відповідальність за законом». Не обійшлося і без затримань.

Люди скандували ім'я Навального, аплодували і плакали. А також кричали «героям слава» Деякі присутні тримають у руках табличку із закликом «не здаватися».

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Більше того, тисячі людей, які прийшли попрощатися з опозиційним російським політиком, викрикували «Путін – вбивця».

Поховання Олексія Навального відбулося на Борисівському цвинтарі столиці РФ під саундтрек до фільму «Термінатор-2».

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Варто додати, що похорон Олексія Навального очолив рейтинг запитів Google Trends. Незважаючи на відмову більшості російських ЗМІ висвітлювати подію, трансляція з похороном політика набрала понад 3 млн переглядів, на різних майданчиках церемонію дивилися понад півмільйона людей.

Як раніше повідомлялося, дружина російського опозиціонера Олексія Навального Юлія у себе в Instagram щемливо звернулася до чоловіка в день його поховання. «Льоша, дякую тобі за 26 років абсолютного щастя. Так, навіть за три останні роки щастя. За кохання, за те, що завжди підтримував, за те, що смішив навіть із в'язниці, за те, що ти про мене завжди думав», – йдеться у її дописі.

Нагадаємо, що 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Президент України Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.