Війну в Україні треба заморозити? Очільник МЗС Чехії дав прогноз

Ліпавський переконаний, що замороження війни в Україні не принесе справедливого і міцного миру

Європейський Союз та НАТО не мають стратегії щодо РФ. Про це у коментарі кореспондентці DW у Брюсселі заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

«Загальних дебатів про нашу стратегію щодо Росії не ведуть ні в НАТО, ні в ЄС. Я вважаю це помилкою. Я вважаю, що ми повинні вести такі дебати. Під час такої дискусії потрібно обговорювати і те, як має закінчитися війна в Україні», – зазначив політик.

Принципи ЄС та нав'язування Україні рішення

Ліпавський наголосив, що за відсутності реальної стратегії, ЄС повинен дотримуватися принципів суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, Будапештський меморандум 1991 року. Він також наголосив на принципі, згідно з яким держава і народ України повинні мати право голосу при ухваленні рішення про майбутній мир із Росією.

«Найбільшою помилкою, яку ми, Захід або провідні сили, могли б зробити, було б нав'язувати або диктувати Україні будь-яке рішення, не запросивши її до участі в цьому процесі. Вони відчують себе зрадженими, а це не призведе до міцного і справедливого миру та безпеки в Європі», – переконаний глава МЗС Чехії.

Пропозиція заморозити конфлікт

Ліпавський прокоментував пропозицію заморозити конфлікт в Україні, яка неодноразово лунала від голови парламентської фракції «Соціал-демократичної партії Німеччини» Рольфа Мютценіха. «Мене не тішить, коли я чую про заморожування конфлікту, бо в Україні конфлікт було заморожено з 2014 року, а нинішня війна – це просто продовження замороженого конфлікту, який розпочався у 2014 році. Тож, на мій погляд, це не принесе справедливого і міцного миру на європейському континенті», – зазначив чеський міністр.

На думку Ліпавського, війна в Україні стала наслідком російського імперіалізму: «Справжня проблема – це ідея, що лідер Кремля, чи то Путін, чи хтось інший, може піти, захопити шматок території грубою силою і проголосити: «Це моє».

Чеський міністр нагадав про дії країни-агресорки в Криму, Грузії, Придністров'ї і підкреслив, що російська пропаганда вже націлилася на країни Балтії, Польщу і навіть Чехію.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін вважає нісенітницею заяви лідерів країн НАТО, що Росія може на них напасти. Як і колись перед вторгненням в Україну, президент РФ заходився переконувати, що загрози від Росії немає.