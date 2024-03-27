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WSJ: За тиждень до смерті Навального Байден та Шольц обговорювали його обмін

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
WSJ: За тиждень до смерті Навального Байден та Шольц обговорювали його обмін
9 лютого Шольц зустрівся у Вашингтоні із Джо Байденом
фото: Reuters

Офіційної пропозиції Росії щодо обміну Навального Білий дім не зробив

Президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц за тиждень до смерті Олексія Навального обговорювали обмін ув'язненими із Росією. Зокрема йшлося про обмін колишнього офіцера ФСБ на Навального. Про це пише The Wall Street Journal.

Як пише видання з посиланням на джерела, після приходу до Білого дому Байдена у Росії з'явилася вимога: обмінювати шпигуна на шпигуна. США не мали росіян, засуджених за шпигунство. Однак російський диктатор Володимир Путін почав цікавитися колишнім офіцером ФСБ Вадимом Красіковим, засудженим за вбивство в Німеччині.

Навесні 2023 року в Росії за шпигунство заарештували кореспондента WSJ Евана Гершковича. Байден публічно пообіцяв домагатися його звільнення, але в наступні місяці, прогрес у переговорах був незначним, доки в процес не включилась «несподівана учасниця» – колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон.

Розслідувач Христо Грозєв звернувся до неї з проханням пролобіювати в Білому домі включення до угоди про обмін Олексія Навального: його пропонували обміняти на Красікова. Водночас до німецьких чиновників неофіційно звернулася Юлія Навальна.

Як пише WSJ, думки в уряді Німеччини розділилися: зокрема проти будь-якої угоди за участю Красікова виступила міністерка закордонних справ країни Анналена Бербок.

Водночас Путін «наполегливо натякав», що відкритий до пропозицій про обмін американського кореспондента Гершковича.

За даними видання, 9 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрівся у Вашингтоні із Джо Байденом. Закритою темою цієї зустрічі стало обговорення «одного із найскладніших обмінів із часів холодної війни».

За підсумками зустрічі уряду двох країн домовилися продовжити обговорення ідеї обміну Красікова на Навального, проте офіційної пропозиції Кремлю Білий дім на той момент не зробив.

Нагадаємо, 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Президент України Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.

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Теги: Джозеф Байден путін Олексій Навальний Олаф Шольц диктатор обмін

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