Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Танзанії в результаті ДТП загинули 38 людей

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У Танзанії в результаті ДТП загинули 38 людей
В одного автобуса лопнула шина, водій втратив керування і врізався в інший автобус
фото з відкритих джерел

Недалеко від міста Моші лоб до лоба зіткнулися два автобуси

Щонайменше 38 людей загинули і ще 28 постраждали внаслідок лобового зіткнення двох автобусів у Танзанії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на агентство Xinhua.

Аварія сталася ввечері 28 червня недалеко від міста Моші. В одного автобуса лопнула шина, водій втратив керування і врізався в інший автобус. Обидва транспортні засоби загорілися.

«Один автобус віз людей, які прямували на весільну церемонію. Інший – дальнього прямування, їхав із Моші до Тангу», – ідеться в повідомленні.

У Танзанії в результаті ДТП загинули 38 людей фото 1

22 із 28 постраждалих отримали медичну допомогу і були виписані з лікарні. Шестеро осіб залишаються під наглядом лікарів.

Нагадаємо, у Танзанії пасажирський літак ATR-42-500 авіакомпанії Precision Air впав в озеро Вікторія.

 

Читайте також:

Теги: водій автобус аварія Африка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок удару в мікроавтобусіпошкоджено задні колеса, уражений паливний бак, вибиті вікна, понівечений салон, пробитий кардан
На Дніпропетровщині росіяни скинули вибухівку з БпЛА на евакуаційний автобус
Вчора, 23:38
Водій небезпечно керував автівкою, дрифтуючи на парковці біля ТРЦ в Подільському районі столиці
24-річний водій дрифтував на парковці біля столичного ТРЦ: як поліція покарала порушника
20 червня, 12:59
Інцидент стався приблизно за 24 морські милі на схід від міста Хор-Факкан
Два нафтові танкери зіткнулися та загорілися в Оманській затоці (відео)
17 червня, 18:29
У Штатах тривають протести
Губернатор Флориди дозволив водіям збивати протестувальників
14 червня, 05:34
Надзвичайні служби Франції проводять рятувальні роботи
У Франції автобус з українцями з'їхав у кювет: четверо загиблих, десятки поранених
13 червня, 16:55
Запропоновані зміни стосуватимуться не лише нових посвідчень, а й тих, що були видані раніше
Українських водіїв можуть позбавити «довічних» прав – законопроєкт
12 червня, 21:39
Черга на зупинці біля метро Арсенальна. Люди намагаються потрапити на правий берег столиці
Черги на зупинках та космічні ціни на таксі. Як кияни сьогодні добираються на роботу
6 червня, 10:31
Під час практичного іспиту в сервісному центрі МВС допускається три типові помилки
З початку року лише 17% українців склали іспит на водійські права з першого разу
4 червня, 07:55
Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 10 кв.м
На Дніпропетровщині під час руху загорівся пасажирський автобус
31 травня, 08:33

Соціум

У Танзанії в результаті ДТП загинули 38 людей
У Танзанії в результаті ДТП загинули 38 людей
Чеські спецслужби врятували віцепрезидентку Тайваню, на яку готували замах китайці
Чеські спецслужби врятували віцепрезидентку Тайваню, на яку готували замах китайці
Азербайджан висловив протест Росії через затримання своїх громадян
Азербайджан висловив протест Росії через затримання своїх громадян
Міноборони РФ прокоментувало масовану атаку на Україну
Міноборони РФ прокоментувало масовану атаку на Україну
У базиліці Святого Петра у Ватикані пролунала молитва українською (відео)
У базиліці Святого Петра у Ватикані пролунала молитва українською (відео)
Іран відновить ядерну програму за кілька місяців? Заява гендиректора МАГАТЕ
Іран відновить ядерну програму за кілька місяців? Заява гендиректора МАГАТЕ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
253K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 червня: ситуація на фронті
99K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 червня 2025
57K
Верховна Рада готує спеціальний законопроєкт щодо виборів в Україні
17K
День апостолів Петра і Павла: повір’я, звичаї, прикмети та привітання у прозі, віршах і листівка
15K
Дуда пояснив, чого очікувати Україні від новообраного президента Польщі Навроцького
14K
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
Сьогодні, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua