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Грузія відмовилася від переговорів про вступ до ЄС

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Грузія відмовилася від переговорів про вступ до ЄС
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе зробив заяву про вступ країни до ЄС
фото: Global Look Press

Грузія до кінця 2028 року відмовилася від будь-яких бюджетних дотацій від Європейського Союзу

Сьогодні, 28 листопада, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що країна відмовляється від перемовин щодо вступу в ЄС до 2028 року. Про це повідомляє грузинське «Радіо свободи».

«Сьогодні ми вирішили не ставити питання відкриття переговорів з Євросоюзом на порядок денний до кінця 2028 року. Також до кінця 2028 року ми відмовляємося від будь-яких бюджетних дотацій від Європейського Союзу. Кінець 2028 року – це час, коли Грузія буде готова, належним чином підготовлена ​​з економічної точки зору, розпочати переговори про вступ до Європейського Союзу у 2030 році», – зауважив Кобахідзе.

Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою».

Нагадаємо, що сотні громадян у перший день засідання нового парламенту Грузії вийшли на масштабні протести. На деяких вулицях поліції значно більше аніж протестувальників. Перше засідання мало розпочатися о 12:00. Сесія парламенту вважатиметься легітимною, якщо в засіданні візьме участь більшість – 76 депутатів. Сесію парламенту очолює депутат Ладо Кахадзе. Опозиція не братиме участі у засіданні.

Як відомо, у Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії. 

До слова, 4 листопада у Тбілісі відбулася друга акція протесту проти результатів парламентських виборів. 

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Теги: Грузія Європейський союз політика

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