Розгін протесту у Грузії: журналіст потрапив у лікарню з переломами лицьових кісток

На Гурама Рогава напав співробітник правоохоронців під час розгону акції пізно вночі

Загалом під час акції постраждали близько 20 журналістів

У журналіста телеканалу «Формула» Гурама Рогава лікарі діагностували переломи лицьових кісток та дуги сьомого шийного хребця. Про це журналістам повідомив його лікар, інформує Эхо Кавказа.

«Його стан оцінюється як задовільний. У нього зафіксовано переломи лицьових кісток та дуги сьомого шийного хребця. На цьому етапі хірургічного втручання не потрібно», – заявив лікар.

На Гурама Рогава напав співробітник правоохоронців під час розгону акції пізно вночі. Грузинська служба Радіо Свобода опублікувала кадри, на яких видно, як силовик завдає йому удару, після чого журналіст падає.

Загалом під час акції постраждали близько 20 журналістів. Точна кількість постраждалих демонстрантів поки не повідомляється.

Стихійний мітинг відбувся у грузинській столиці після заяви прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе про зупинення інтеграції до ЄС до 2028 року. МВС застосувало спеціальні засоби проти учасників акції, включаючи водомети та перцевий спрей.

Нагадаємо, ввечері 28 листопада у столиці Грузії, Тбілісі, громадяни вийшли на масовий протест проти дій уряду. Разом із протестувальниками була також і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка виступила з екстреною заявою. Протягом ночі силовики намагалися розігнати мітингувальників, застосовуючи водомети.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

Ви служите росії чи Грузії? Кому ти давав клятву? Ти не думаєш про майбутнє? Ні країни, ні дітей?, - президент Грузії Саломе Зурабішвілі, яка бере участь в акції протесту, звернулася до спецпризначенців, повідомляє Paper Kartuli.



МВС застосувало спецзасоби проти учасників акції. pic.twitter.com/MisB7T5wfw — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 28, 2024

Сьогодні близько 7:00 поліція остаточно зачистила Руставелі і відтіснила учасників акції до площі Першої Республіки, пише місце медіа Paper Kartuli. Це супроводжувалося жорсткими затриманнями та насильницькими діями з боку поліції.

Згодом, МВС Грузії звітувало, що 43 людей затримали під час акції протесту, а серед постраждалих – 32 співробітники поліції. Водночас невідомо, скільки постраждалих серед протестувальників. ЗМІ повідомляють, що загалом на акції постраждали близько 15 журналістів.

Вищі навчальні заклади Грузії призупинили роботу на знак протесту проти рішення уряду щодо заморожування вступу країни до Євросоюзу до 2028 року.

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фото: Paper Kartuli, Эхо Кавказа

Як відомо, у Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії.

До слова, посол Грузії в Болгарії Отар Бердзенішвілі залишає свою посаду на знак протесту через зрив грузинською владою євроінтеграції країни.