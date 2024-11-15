Кабмін ухвалив порядок виплат «тисячі Зеленського»

Кошти можна буде витратити на ліки, на книжки, на одяг, на автобусні та залізничні квитки, на оплату комунальних та інших послуг

Уряд визначив як, де і коли можна отримати гроші та куди можна буде їх витратити

Кабінет міністрів ухвалив порядок реалізації проєкту «Зимової єПідтримки». Зокрема, уряд визначив як, де і коли можна отримати гроші та куди можна буде їх витратити. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Сьогодні також ухвалюємо рішення, яке є частиною «Зимової підтримки» українських родин. Уряд сьогодні ухвалює порядок реалізації цього проекту. Визначаємо, як, де і коли можна отримати кошти та куди можна буде їх витратити», – розповів він.

За словами Шмигаля, оскільки програма стосується не лише дорослих, але й дітей, то Кабмін вирішив визначити і те, як один із батьків зможе замовити виплату для своєї дитини.

Цілі «Зимової єПідтримки»

Прем'єр наголосив, що ухвалюючи рішення про «Зимову єПідтримку» уряд ставить перед собою три основні цілі:

Матеріально підтримати українські родини. Підтримати українських надавачів послуг та українських виробників, адже саме вони будуть отримувати кошти, і це додатковий стимул для економіки. Продемонструвати єдність українського суспільства, оскільки один із варіантів використання коштів – це підтримка української армії через перерахунок коштів на благодійні рахунки Сил безпеки та оборони або волонтерського фонду.

Нагадаємо, ідея «єПідтримки» виникла через те, що Україна отримала закордонну допомогу, на яку навіть не розраховувала.

Раніше повідомлялося, що уряд 1 грудня запровадить нову програму фінансової підтримки. Вона передбачає, що кожен українець зможе отримати 1 тис. грн.

До слова, зимова програма «єПідтримка» має стати дієвим механізмом допомоги українській армії. Також кошти можна буде витратити на ліки, на книжки, на одяг, на автобусні та залізничні квитки, на оплату комунальних та інших послуг.