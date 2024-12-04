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У Тбілісі затримано одного з лідерів опозиції (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Тбілісі затримано одного з лідерів опозиції (відео)
Момент затримання Ніколаза Гварамії
скріншот з відео

Поліція затримала Ніколаза Гварамію біля офісу партій-союзників «Гірчі-більше свободи» і «Дроа»

Грузинські правоохоронці проводять обшуки в офісах опозиційних партій «Єдиний національний рух» і «Коаліція за зміни». Про це повідомляє «Эхо Кавказа».

Як зазначається, засновника телекомпанії «Мтаварі» та опозиційної партії «Ахалі», лідера «Коаліції за зміни» Ніколаза Гварамію поліція затримала біля офісу партій-союзників «Гірчі-більше свободи» і «Дроа» – після того, як представники МВС провели там обшук.

В Україні Гварамія відомий своєю екстравагантною заявою у прямому телеефірі про те, що «готовий мочитися у вино та боржомі, які постачають до Росії». Таким чином він у 2019 році засудив відновлений експорт грузинської продукції до Росії. Гварамія є одним із найбільш жорстких критиків Путіна у Грузії

У травні 2022 року Гварамію було засуджено до трьох років тюрми і штрафу у 50 тис. ларі за завдання збитків телеканалу «Руставі 2» через незаконне придбання дорогого автомобіля. Справа викликала значний суспільний резонанс не тільки у Грузії, а й закордоном. Правозахисники назвали суд над ним політичним переслідуванням. У червні 2023 року його помилувала президентка.

Також затримано члена «Коаліції за зміни», активіста Гела Хасая.

Раніше поліція зайшла в будинок адміністратора фейсбук-платформи «Даітове» Іллі Глонті. «Даітове» – платформа, на якій учасники та організатори протестних акцій діляться різного роду інформацією про мітинги.

Нагадаємо, ввечері 28 листопада у столиці Грузії, Тбілісі, громадяни вийшли на масовий протест проти дій уряду. Разом із протестувальниками була також і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка виступила з екстреною заявою. Протягом ночі силовики намагалися розігнати мітингувальників, застосовуючи водомети. 

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

Вищі навчальні заклади Грузії призупинили роботу на знак протесту проти рішення уряду щодо заморожування вступу країни до Євросоюзу до 2028 року. До слова, посол Грузії в Болгарії Отар Бердзенішвілі залишає свою посаду на знак протесту через зрив грузинською владою євроінтеграції країни.

Учора ввечері, 3 грудня, тисячі людей знову зібралися перед будівлею парламенту Грузії на протест проти «Грузинської мрії». Спецназівці розганяють учасників акції, застосовуючи водомети та сльозогінний газ. Крім того, в мережі поширили відео, де силовики б'ють беззбройного хлопця.

До слова, Конституційний суд Грузії не взяв до розгляду позови президентки Саломе Зурабішвілі та опозиційних депутатів про визнання результатів парламентських виборів 26 жовтня недійсними. 

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Теги: протест опозиція Грузія

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