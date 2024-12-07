Десятий вечір протестів. Що зараз відбувається у столиці Грузії

Сьогодні відбувся марш на підтримку затриманих учасників протесту від першого корпусу Тбіліського державного університету до парламенту

Тисячі протестувальників вже на центральному проспекті Руставелі

У Грузії десятий день поспіль відбуваються протести через рішення влади призупинити процес євроінтеграції. Попри силові розгони, грузини щовечора приходять у центр столиці.

Ще в обід біля парламенту зібралися протестувальники. Вони стукали по металевій огорожі будівлі. Тоді центральний проспект Руставелі ще не був перекритий, передає місцеве медіа Paper Kartuli.

фото: დაიბრუნე ხმა

О 17.00 (за грузинським часом) розпочався марш на підтримку затриманих учасників протесту від першого корпусу Тбіліського державного університету до парламенту.

фото: скриншот відео

О 19:00 (за грузинським часом) розпочався марш священнослужителів різних конфесій від площі Республіки. Звідти учасники рушили у бік парламенту Грузії. Під час маршу лунав гімн Грузії.

Десятий вечір протестів у Грузії. Вже відбувся марш представників різних конфесій у Тбілісі. Більшість людей знаходиться за будівлю парламенту. На Площі Свободи – водомети pic.twitter.com/30FiQdFMqO — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 7, 2024

Також стало відомо, що на знімальну групу грузинського опозиційного телеканалу Pirveli напали невідомі під час протестів біля проспекту Руставелі у Тбілісі. В оператора відібрали камеру, повідомляє «Эхо Кавказа».

На знімальну групу грузинського опозиційного телеканалу Pirveli напали невідомі під час протестів біля проспекту Руставелі у Тбілісі. В оператора відібрали камеру. pic.twitter.com/3Nk8xTWxgn — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 7, 2024

Тисячі протестувальників вже на проспекті Руставелі. Більшість людей знаходиться трохи далі за будівлю парламенту.

фото: скриншот відео

На Площі Свободи вже є водомети.

Нагадаємо, у Тбілісі минула девʼята ніч масових протестів проти дій уряду. Грузинські правоохоронці знову застосували водомети та сльозогінний газ для розгону демонстрантів.

Уперше за три дні спецпризначенці вдалися до активних дій, щоб розігнати антиурядовий мітинг.

Поліція затримала кількох учасників протесту. Розгін пояснили використанням піротехніки з боку демонстрантів. За даними міністерства внутрішніх справ країни, поранення отримав один поліцейський. Загалом акція, як і в попередні дні, проходила мирно, зазначає видання.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.