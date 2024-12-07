Головна Світ Політика
search button user button menu button

Десятий вечір протестів. Що зараз відбувається у столиці Грузії

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Десятий вечір протестів. Що зараз відбувається у столиці Грузії
Сьогодні відбувся марш на підтримку затриманих учасників протесту від першого корпусу Тбіліського державного університету до парламенту
фото: telegram / Paper Kartuli

Тисячі протестувальників вже на центральному проспекті Руставелі

У Грузії десятий день поспіль відбуваються протести через рішення влади призупинити процес євроінтеграції. Попри силові розгони, грузини щовечора приходять у центр столиці. 

Ще в обід біля парламенту зібралися протестувальники. Вони стукали по металевій огорожі будівлі. Тоді центральний проспект Руставелі ще не був перекритий, передає місцеве медіа Paper Kartuli.

Десятий вечір протестів. Що зараз відбувається у столиці Грузії фото 1
фото: დაიბრუნე ხმა

О 17.00 (за грузинським часом) розпочався марш на підтримку затриманих учасників протесту від першого корпусу Тбіліського державного університету до парламенту.

Десятий вечір протестів. Що зараз відбувається у столиці Грузії фото 2
фото: скриншот відео

О 19:00 (за грузинським часом) розпочався марш священнослужителів різних конфесій від площі Республіки. Звідти учасники рушили у бік парламенту Грузії. Під час маршу лунав гімн Грузії.

Також стало відомо, що на знімальну групу грузинського опозиційного телеканалу Pirveli напали невідомі під час протестів біля проспекту Руставелі у Тбілісі. В оператора відібрали камеру, повідомляє «Эхо Кавказа».

Тисячі протестувальників вже на проспекті Руставелі. Більшість людей знаходиться трохи далі за будівлю парламенту.

Десятий вечір протестів. Що зараз відбувається у столиці Грузії фото 3
фото: скриншот відео

На Площі Свободи вже є водомети.

Нагадаємо, у Тбілісі минула девʼята ніч масових протестів проти дій уряду. Грузинські правоохоронці знову застосували водомети та сльозогінний газ для розгону демонстрантів. 

Уперше за три дні спецпризначенці вдалися до активних дій, щоб розігнати антиурядовий мітинг.

Поліція затримала кількох учасників протесту. Розгін пояснили використанням піротехніки з боку демонстрантів. За даними міністерства внутрішніх справ країни, поранення отримав один поліцейський. Загалом акція, як і в попередні дні, проходила мирно, зазначає видання.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

Читайте також:

Теги: міністр акція Грузія поранення мітинг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Закон про незаконний обіг деревини вирішили зарубати
Закон про дрова – суперуспішна інформаційно-психологічна операція Авторська стаття
11 листопада, 21:00
Андрій Спину залишає уряд Молдови і правлячу партію «Дія і солідарність»
Соратник Санду подав у відставку
11 листопада, 14:02
Шмигаль подякував команді Міжнародного валютного фонду за послідовну допомогу нашій державі у складні часи
Україна розраховує наприкінці грудня отримати $1,1 млрд від МВФ – Шмигаль
14 листопада, 19:24
Українська піхотна бригада навчається у Франції
У Франції закінчує підготовку українська піхотна бригада «Анна Київська»
15 листопада, 01:37
Протестувальники згодом прорвалися на територію парламенту, і за допомогою машини знесли частину паркану
В Абхазії тривають протести проти угоди з РФ. Затосовуються димові шашки, є сутички
15 листопада, 12:44
У Римі пройшов мітинг в підтримку України
«1000 днів російських злочинів»: у Римі пройшли проукраїнські мітинги
18 листопада, 00:35
Президент Абхазії написав заяву про відставку
«Президент» Абхазії Бжанія подав у відставку
19 листопада, 03:46
Протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений
Відключення світла: як діятимуть графіки 24 листопада
23 листопада, 19:27
Британія провалює міграційну політику
Майже мільйон людей на рік: імміграція до Британії б'є рекорди
30 листопада, 04:30

Політика

«Вони хочуть жертв». Грузинський опозиціонер розповів про стратегію влади
«Вони хочуть жертв». Грузинський опозиціонер розповів про стратегію влади
Десятий вечір протестів. Що зараз відбувається у столиці Грузії
Десятий вечір протестів. Що зараз відбувається у столиці Грузії
«Хороша зустріч». Президент України прокоментував перемовини із Трампом
«Хороша зустріч». Президент України прокоментував перемовини із Трампом
«Важливо не дати Іванішвілі здати країну». Зеленський зустрівся із президенткою Грузії
«Важливо не дати Іванішвілі здати країну». Зеленський зустрівся із президенткою Грузії
Зеленський зустрівся з Трампом у Парижі: що відомо
Зеленський зустрівся з Трампом у Парижі: що відомо
«Це не наша війна». Трамп прокоментував події у Сирії та згадав Росію
«Це не наша війна». Трамп прокоментував події у Сирії та згадав Росію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
117K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 грудня: ситуація на фронті
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 грудня 2024
20K
«Такого ще не було в історії». The Telegraph зробила прогноз щодо економіки РФ
7286
Втрати ворога станом на 7 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
5902
Релігія забороняє стріляти і навіть одягати форму. Що суд відповів набожному ухилянту
4883
Адвокат: 86-річного Богуслаєва, який пережив клінічну смерть, повернули до СІЗО

Новини

Графіки відключення світла на 8 грудня: «Укренерго» оновило дані
Сьогодні, 18:44
Адвокат: 86-річного Богуслаєва, який пережив клінічну смерть, повернули до СІЗО
Сьогодні, 18:08
«Метінвест» передав армії техніки та обладнання на 4,4 млрд грн
Сьогодні, 13:57
Завершення рятувальної операції в Запоріжжі, розгін протестів у Грузії: головне за ніч
Сьогодні, 07:15
7 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Атака на Запоріжжя та Кривий Ріг. Анулювання результатів виборів у Румунії. Головне за 6 грудня
Вчора, 21:16

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua