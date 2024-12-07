«Важливо не дати Іванішвілі здати країну». Зеленський зустрівся із президенткою Грузії

«Україна підтримує та солідарна з грузинським народом, який зараз відстоює достойне майбутнє для себе», – заявив очільник держави

Зеленський: Це питання контролю над Чорноморським регіоном, який хоче встановити Росія

Під час перебування у Парижі президент Володимир Зеленський зустрівся з Президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі. Про це повідомляє пресслужба очільника держави.

«Україна підтримує та солідарна з грузинським народом, який зараз відстоює достойне майбутнє для себе. Важливо завжди поважати думку людей і не дати уряду Іванішвілі здати країну Путіну», – заявив очільник держави.

За словами Зеленського, це питання контролю над Чорноморським регіоном, який «хоче встановити Росія та загроза національній безпеці всіх у регіоні та у Європі».

Зеленський у Парижі зустрівся з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі pic.twitter.com/RSMFSnX9Tw — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 7, 2024

Зеленський запевнив Зурабішвілі, що Україна зі свого боку буде координуватися з партнерами не тільки у Європі, щоб відреагувати «дійсно системно і допомогти народу Грузії в захисті свого права жити незалежно».

Як відомо, ввечері український лідер та представники ще близько 40 країн світу братимуть участь у церемонії відкриття собору Паризької Богоматері, який відновили після пожежі у 2019 році.

Нагадаємо, під час перебування у Парижі президент Володимир Зеленський зустрівся із Федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером. «Подякував за підтримку України. Також обговорили її продовження в наступному році, а саме допомогу нашій енергетичній системі взимку та захист українців від російського терору», – йдеться у повідомленні.

Також Зеленський запросив Австрію приєднатися до Спільної декларації G7 про підтримку України та в майбутньому укласти двосторонню угоду про довгострокову підтримку.

Після цього Зеленський зустрівся з обраним президентом США Дональдом Трампом у Парижі. Це перша їх зустріч після виборів в США.