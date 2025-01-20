У Тель-Авіві 19-річний палестинець напав з ножем на перехожих: є поранені

Нападника застрелили на місці злочину

У суботу, 18 січня 2025 року, в районі Флорентин ізраїльського міста Тель-Авів 19-річний хлопець напав з ножем на перехожих і завдав поранення кільком людям. Нападника ліквідували на місці. Про це йдеться у повідомленні Jerusalem Post.

Повідомляється, що напад стався на вулиці Левонтіна. Цю подію там назвали терактом. Внаслідок ножового нападу, декілька людей отримали поранення, зокрема, одного 30-річного потерпілого із серйозним ножовим пораненням верхньої частини тіла евакуювали до лікарні Іхілов. Лікарі прооперували його, і зараз він у стабільному стані, повідомили в лікарні.

Підозрюваним виявився 19-річний житель Тулькарма, який незаконно в'їхав до Ізраїлю.

Нападника застрелили на місці злочину. Постріл здійснив громадян із дозволеної зброї.

На місці злочину прибули численні сили поліції та швидкої допомоги.

Нагадаємо, що на Вінниччині правоохоронці затримали мешканця Хмільницького району, який побив знайомого та, ще живого, хотів закопати у полі, намагаючись приховати злочин.

Правоохоронці встановили, що 28-річний затриманий декілька разів вдарив потерпілого сокирою. Після того, як чоловік перестав подавати ознаки життя, зловмисник завантажив його на тачку та вивіз у поле. Там він мав намір закопати тіло.

Згодом потерпілий прийшов до свідомості, й фігурант ще кілька разів ударив його лопатою та втік.