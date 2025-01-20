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У Тель-Авіві 19-річний палестинець напав з ножем на перехожих: є поранені

Іванна Гончар
glavcom.ua
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У Тель-Авіві 19-річний палестинець напав з ножем на перехожих: є поранені
Внаслідок ножового нападу, декілька людей отримали поранення
фото: поліція Ізраїлю

Нападника застрелили на місці злочину

У суботу, 18 січня 2025 року, в районі Флорентин ізраїльського міста Тель-Авів 19-річний хлопець напав з ножем на перехожих і завдав поранення кільком людям. Нападника ліквідували на місці. Про це йдеться у повідомленні Jerusalem Post.

Повідомляється, що напад стався на вулиці Левонтіна. Цю подію там назвали терактом. Внаслідок ножового нападу, декілька людей отримали поранення, зокрема, одного 30-річного потерпілого із серйозним ножовим пораненням верхньої частини тіла евакуювали до лікарні Іхілов. Лікарі прооперували його, і зараз він у стабільному стані, повідомили в лікарні.

Підозрюваним виявився 19-річний житель Тулькарма, який незаконно в'їхав до Ізраїлю.

Нападника застрелили на місці злочину. Постріл здійснив громадян із дозволеної зброї.

У Тель-Авіві 19-річний палестинець напав з ножем на перехожих: є поранені фото 1

На місці злочину прибули численні сили поліції та швидкої допомоги.

Нагадаємо, що на Вінниччині правоохоронці затримали мешканця Хмільницького району, який побив знайомого та, ще живого, хотів закопати у полі, намагаючись приховати злочин

Правоохоронці встановили, що 28-річний затриманий декілька разів вдарив потерпілого сокирою. Після того, як чоловік перестав подавати ознаки життя, зловмисник завантажив його на тачку та вивіз у поле. Там він мав намір закопати тіло.

Згодом потерпілий прийшов до свідомості, й фігурант ще кілька разів ударив його лопатою та втік.

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Теги: напад поліція злочин поранення Ізраїль

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