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Російський дрон атакував маршрутку в Херсоні: є загиблий, багато поранених

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Російський дрон атакував маршрутку в Херсоні: є загиблий, багато поранених
скриншот відео

БпЛА атакував маршрутне таксі у Шуменському мікрорайоні Херсона

У Херсоні сьогодні, 6 січня, російський безпілотник вдарив по маршрутці. За попередніми даними, одна людина загинула, ще девʼять – отримали поранення. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Близько 17:00 росіяни атакували з БпЛА маршрутне таксі у Шуменському мікрорайоні Херсона. Попередньо, одна людина загинула, ще девʼятеро – поранені», – написав Прокудін.

Нагадаємо, Росія регулярно влаштовує «сафарі» на Херсонщині, скидаючи вибухівку на цивільних людей та громадський транспорт. Так, 2 січня у Херсоні під ворожий обстріл потрапила маршрутка, поранення отримали п'ять осіб. За даними слідства, близько 10:45 російські військові атакували Корабельний район Херсона, застосувавши артилерію. Першого січня у Херсоні внаслідок ворожого обстрілу Дніпровського району загинув цивільний. Згодом очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко поінформував, що загинув 23-річний волонтер, який постійно допомагав у відновленні громади.

До слова, внаслідок російської атаки на Херсон пошкоджено литовське почесне консульство. Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис унаголосив, що такій жорстокості та руйнуванню має бути покладено край. Він додав, що партнери повинні надати Україні більше засобів протиповітряної оборони та інших можливостей, необхідних для перемоги над країною-агресоркою.

Теги: Херсон росіяни відео поранення безпілотник таксі

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