Росія атакувала Запоріжжя: є поранені

Комунальні та екстрені служби вже на місцях – допомагають людям долати наслідки атаки

Попередньо відомо про двох поранених – 39-річного чоловіка та 56-річну жінку

Російські війська у п'ятницю атакували Запоріжжя. У результаті цього постраждали двоє людей. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Попередньо відомо про двох поранених – 39-річного чоловіка та 56-річну жінку. Наразі медики доправили їх у лікарню», – зазначив Федоров.

Згодом він уточнив, що у постраждалих осколкові поранення рук і ніг. Лікарі надають їм необхідну медичну допомогу.

Окрім того, внаслідок ворожої атаки шахедами на Запоріжжя попередньо пошкоджено магазин, приватні будинки та авто.

«Комунальні та екстрені служби вже на місцях – допомагають нашим людям долати наслідки», – додав Федоров.

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фото: Запорізька обласна військова адміністрація

Нагадаємо, внаслідок атаки на Запоріжжія 8 січня загинули 13 людей. Ще 109 отримали поранення. Всього надійшло 56 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар авіабомбами, який завдали російські окупанти по Запоріжжю і заявив, що це – свідомий терор РФ проти цивільних українців.

Кремлівські пропагандисти вже відреагували на авіаудари РФ по Запоріжжю. Росія, як завжди, знайшла виправдання, звинувативши у всьому «ППО ЗСУ».